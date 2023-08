Hrvatski ponos: Pelješki most dobio još jednu globalnu i prestižnu nagradu

Pelješki most dobio je još jednu globalnu i vrijednu nagradu. Ovaj put nagrada za most koji je spojio Hrvatsku stigla je od FIDIC-a, Međunarodna federacija inženjera konzultanata. FIDIC koji slavi ove godine 110 godina postojanja će dobitnicima svoje prestižne za projekte dodijeliti 12. rujna u Singapuru, tijekom svoje Globalne infrastrukturne konferencije.

Kako navode u FIDIC-u, oni nagrađuju i promoviraju postignuća i uspjehe konzultantskih tvrtki članica i njihovih klijenata diljem svijeta te važan utjecaj koji njihovi projekti imaju na društvenu, ekonomsku i ekološku kvalitetu života diljem svijeta.

Nakon razmatranja svih prijava za dodjelu ovogodišnjih nagrada, žiri je identificirao je 30 projekata koji su zadovoljili povišene kriterije za dobivanje Nagrade za zasluge za FIDIC Project Awards 2023. Nagrađeni projekti odabrani iz Australije, Bocvane, Kanade, Kine, Hrvatske, Francuske, Irske, Mozambika, Filipina, Singapura, Somalije, Južne Koreja, SAD-a ii Vijetnama. Među ovih 30 projekata, 16 ih je odabrano za osvajanje Nagrade za izvrsnost koja će biti otkrivena na svečanosti u Singapuru.

U FiDIC-u istič da njihove nagrade za projekte također pokazuju sve veću važnost infrastrukturnog sektora u ostvarivanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

Podsjetimo, Pelješki most odnosno Hrvatske ceste su za njega dobile u lipnju ove godine na Međunarodnoj konferenciji o mostovima održanoj u američkom National Harboru, pokraj Washingtona. Tad je Pelješki most dobio medalja Gustava Lindenthala koja se dodjeljuje za pojedinačno, nedavno izvanredno postignuće u izgradnji mostova koje pokazuje tehničku i materijalnu inovaciju, estetsku vrijednost, sklad s okolišem ili uspješno sudjelovanje u zajednici. Hrvatske ceste su dobitnici godišnje nagrade 2023. za most Pelješac u kategoriji za izvanredno inženjersko postignuće koje obuhvaća estetski ugodnu i ekološki prihvatljivu praksu u mostogradnji.