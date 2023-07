Pelješki most i pristupne ceste bit će skuplje za 40 do 46 milijuna eura zbog pandemije i rata

Gradnja Pelješkog mosta koja je ugovorena s kineskim China Road nad Bridge Corporation za 2,08 milijardi kuna ili 277,6 milijuna eura zbog pandemije i velikog rasta resursa i materijala konačno bi će biti oko 10 posto viša odnoso 200 milijuna kuna ili 27 milijuna eura, prema podacima Hrvatskih cesta. Pristupne cesta Pelješkom mostu koje su ugovoren na oko 1 milijardu kuna ili 132 milijuna eura pak zbog istog razloga koštat će od 10 do 15 posto više ili oko 13 do 19 milijuna eura. Ukupno bi znači konačni račun za projekt Cestovnog povezivanja južne Dalmacije mogao bi tako biti veći za 40 do 46 milijun eura. Kako je za u intervjuu za Obzor objasnio Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, ponuda kineskog izvođača bila je financijski značajno povoljnija od drugih te je u ovom trenutku realizacija u skladu s navedenom cijenom.

-Međutim, otežavajuće okolnosti nastale uslijed pandemije, poremećaja u dobavnim lancima te konačno i rata u Ukrajini, imale su utjecaja na kompletnu građevinsku industriju, a posebice na ugovore o izgradnji koji su ranije ugovoreni i koje su te iste okolnosti zatekle usred provedbe, kakav je izgradnja Pelješkog mosta. Stoga je izvođač CRBC predao svoja potraživanja za određenu razliku u cijeni koja su u ovom trenutku u obradi i za koja očekujemo da će, kao i za ostale izvođače na projektu Cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom, u konačnici iznositi otprilike 10 posto ugovorene vrijednosti, a što je u konačnici i dalje objektivno niska cijena za infrastrukturni projekt ovakve razine kompleksnosti i kvalitete -kazao je za Večernji Škorić.

Što se tiče cijene gradnje pristupnih cesta i stonske obilaznice koje su gradili Strabag i Avax, Škorić je kazao da kao i u slučaju s izgradnjom Pelješkog mosta, ugovori o izgradnji pristupnih cesta i stonske obilaznice temelje se na financijskim ponudama izrađenim u vrijeme prije nastanka gospodarskih poremećaja uslijed pandemije, a sama provedba izgradnje u periodu značajnog porasta cijena resursa bila je izuzetno izazovna svim izvođačima.

- Stoga je Vlada RH u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom izdala Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda sukladno kojem su izvođači, tvrtke Strabag i Avax, postupili i usuglašenim metodama dokazali razlike u cijenu koje su u konačnici iznosile između 10 i 15 posto vrijednosti ugovora - objasnio je Škorić.

Što se tiče neodgovornih vozača koji su neopravdano se zaustavljali na zaustavnom traku kako bi se fotografirali zbog čega su postavljeni duž te trake u oba smjera signalni stupići, Škorić veli da je početku bilo neopreznih vozača i želje za fotografiranjem na pogrešnim i opasnim te za to nepredviđenim mjestima na trasi i mostu, međutim nakon uzastopnih upozorenja koje su iz HC-a ustupali preko medija, vozači su se počeli pridržavati pravila.

- Upravo zato postoje uređena odmorišta s obje strane mosta koja se mogu koristiti bez ugroze sigurnosti. Odmah sljedeći dan nakon puštanja u promet Pelješkog mosta postavili smo usmjerivače prometa iz razloga što smo primijetili kako su vozači tijekom prvog dana prometovanja nesvjesno vozili zaustavnom trakom iako je ista jasno označena punom crtom. Odmah po postavljanju usmjerivača prometa situacija se promijenila te smo odlučili ostaviti takvo rješenje na određeni period kao svojevrsnu prilagodbu. Po završetku ove turističke sezone, uklonit ćemo postavljene usmjerivače prometa i na snazi će biti novo rješenje horizontalne signalizacije, a to su vibrirajuće trake i oznaka na kolniku koji će se ponavljati svakih nekoliko stotina metara - najavio je Škorić.