Hrvatski organizatori trke Terry Fox Run uručili donaciju Zavodu za dječju onkologiju i hematologiju ”Dr. Mladen Ćepulić”

Ova je trka oduvijek bila posebna. Ovdje se ne trči za medalje, ne osvajaju se rezultati niti se bori tko će prvi do cilja. Za ovu jedinstvenu trku u svijetu nema posebnih fizičkih priprema niti novčanih nagrada, ali ju svejedno svake godine s nestrpljenjem očekuju milijuni ljudi diljem svijeta. Ova se trka osvaja srcem, jedina priprema i oprema su vjera i nada, a cilj je svima isti – svijet u kojem više nema raka! Riječ je o priči Terry Fox Run koja se u Hrvatskoj održava od 2000. godine. Ova jedinstvena humanitarna trka, ponovno se zbog globalne pandemije održala virtualno, uz moto Jedan dan. Na tvoj način., a usprkos svim izazovima, prikupljeno je 50.000 kuna koje su organizatori, u hrvatskom tjednu borbe protiv raka, donirali Zavodu za dječju onkologiju i hematologiju ”Dr. Mladen Ćepulić”.

Foto: Jan Iveta

Fondacija Terry Fox Run prikupila je više od 850 milijuna dolara za istraživanje raka u svijetu, a u Hrvatskoj je ova inicijativa osigurala gotovo 7 milijuna kuna, koja su donirana za istraživanja te borbu protiv raka. Ovogodišnja donacija otišla je na adresu Zavoda za dječju onkologiju i hematologiju „Dr. Mladen Ćepulić“, kako bi pomogla najranjivijoj populaciji. Intenzivno liječenje djece s dijagnozom malignog tumora rezultira sve boljim rezultatima, ali i većim brojem komplikacija liječenja što zahtjeva njihovo praćenje i nakon završenog onkološkog liječenja. Nadzor organskih sustava izliječenih, pravovremene intervencije i uključivanje u rehabilitacijske postupke daju veću šansu djetetu i mladom odraslom za aktivno i potpuno uključivanje u život.

“Ova bolnica ima svoje perjanice i centre izvrsnosti, a jedan od njih je Zavod za dječju onkologiju i hematologiju koji radi izuzetan posao za cijelu državu i regiju. Upravo su taj odjel i ta djeca najsentimentalniji dio medicine, a ljudima koji tamo rade to nije posao već životni poziv. Naravno da nam je imperativ da budemo što bolji te sam ponosan sam što su naši rezultati već sad na razini svjetskih rezultata moderne dječje medicine. Izlječenje je već sad preko 80%, ali to nam nije dosta te idemo dalje u želji da budemo bolji u svakom pogledu. Liječenje često ima komplikacija, a ova današnja donacija bit će utrošena upravo na to, da budemo bolji u prepoznavanju, u rehabilitaciji i ranoj intervenciji kod djece koja imaju komplikaciju tijekom i nakon onkološke terapije“, izjavio je prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med., ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Tradicionalnom kupnjom majice s vizualom akcije, trčanjem, rolanjem, hodanjem, plesanjem, vožnjom bicikla u vlastitim dvorištima i kvartovima, na lokalnim rutama za trčanje i šetnju, u bazenima i jezerima, u joga i fitness studijima, brojni su ovogodišnji sudionici, na jedinstven i kreativan način dokazali da mogu i žele nastaviti nasljeđe Terryja Foxa te biti neumoljivi u podizanju svijesti o malignim bolestima.

Foto: Jan Iveta Alan Bowman i stručni tim klinike

“Jako sam sretan što se toliko ljudi u Hrvatskoj i ove godine pridružilo Terry Fox trci na svoj način, te da su, zahvaljujući njihovom trudu, prikupljena sredstva za borbu protiv raka. Osobito mi je drago da su sredstva prikupljena ove godine donirana Zavodu za dječju onkologiju i hematologiju „Dr. Mladen Ćepulić“, koja radi s najranjivijom grupom pacijenata u Hrvatskoj, pružajući im šansu za kvalitetniji život“, rekao je Nj.E. Alan Bowman, veleposlanik Kanade u Hrvatskoj i na Kosovu.

Epidemija Covida-19 ne zaustavlja epidemiju zloćudnih bolesti, a zbog povećanog straha od odlaska liječnicima na preglede, procjenjuje se da će u narednim godinama broj oboljelih od zloćudnih bolesti biti u porastu. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa se da će se globalno broj oboljelih povećati s 18 milijuna u 2018. godini na 29,5 milijuna u 2040. godini, dok će broj umrlih porasti s 9,5 milijuna na 16,4 milijuna godišnje.

“Unatoč epidemiji, koja nas na jedan način sve sputava, nismo odustali od humanitarne trke, a iako se održala virtualno, ponosni smo i zadovoljni jer smo uputili vrijednu donaciju koja će pomoći našoj najranjivijoj skupini bolesnika. Upravo je ovdje, u dječjoj bolnici Zagreb, 2004. godine formirana jedinica za transplantaciju matičnih stanica, zahvaljujući dvogodišnjoj donaciji trke Terry Fox pa naši najmlađi pacijenti više nisu morali putovati u inozemstvo. Drago mi je da će i ova treća donacija barem malo pomoći najranjivijoj populaciji, posebice djeci koja su oboljela od zloćudnih bolesti“, izjavio je prof. dr. Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske lige protiv raka.

Foto: Jan Iveta

Hrvatski izdanje trke Terry Fox Run i ove godine održao u organizaciji agencije MPG, Veleposlanstva Kanade i Hrvatske lige protiv raka, u suorganizaciji s Gradom Zagrebom, u suradnji s hotelom Esplanade Zagreb i agencijom XOXO, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“.

“7. veljače 1979. godine, Terry Fox je započeo trening za svoju životnu trku s ciljem da podigne svijest i prikupi sredstva za borbu protiv raka. Danas, 41. godinu kasnije, njegov Maraton Nade postao je univerzalni simbol borbe protiv ove opake bolesti, a svake godine se održava u više od 60 zemalja svijeta. Terry Fox Run jedna je od najdugovječnijih humanitarnih akcija u Hrvatskoj, a u 22 dosadašnja izdanja, prikupljeno je gotovo 7 milijuna kuna donacija koje su uvelike pomogle istraživanju raka u Hrvatskoj. Zajedno s našim suorganizatorima, izuzetno smo ponosni da će ovogodišnja donacija pomoći najmlađim hrabrim borcima među nama. Iako se Maraton Nade posljednje dvije godine održavao isključivo virtualno, vjerujemo da ćemo se 25. rujna 2022. godine ponovo naći na Jarunu te zajedničkim snagama nastaviti borbu protiv raka“, - izjavila je Illeana Cesarec, članica Uprave tvrtke MPG.

Više informacija o 23. izdanju trke Terry Fox Run te načinima sudjelovanja i doniranja mogu se pronaći na stranici: www.facebook.com/TFRCroatia.