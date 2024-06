Hrvatski kapetan nakon 8 mjeseci u turskom zatvoru izveden pred sud: 'Nema dokaza koji bi posadu povezali s drogom'

Pomorac Marko Bekavac iz Splita, 61-godišnji kapetan duge plovidbe u ponedjeljak je prvi put izveden pred sud u Turskoj, osam mjeseci nakon što je uhićen s još devetoricom članova posade broda Phoenician-M na kojemu je pronađena droga.

- Na žalost, kapetan, kao i ostali članovi posade ostaju u Turskoj u zatvoru do sljedećeg ročišta kojega je sutkinja zakazala za 18. srpnja 2024. godine. Današnje ročište je trajalo punih deset sati, svih 10 pomoraca iznijeli su svoje obrane, svi su oni imali svatko svoga odvjetnika, a ispitani su i svjedoci. Mi smo se nadali, s obzirom na to da tužiteljstvo nije iznijelo nikakve dokaze koji bi drogu povezali s posadom, kako će ih pustiti da se brane sa slobode, međutim, nije tome tako svih deset pomoraca ostaju u Ankari u zatvoru – rekao nam je telefonski Neven Melvan, koji je ispred Sindikata pomoraca Hrvatske bio na ročištu, kao i veleposlanik Republike Hrvatske u Turskoj Hrvoje Cvitanović, kao i otpravnik poslova našeg Veleposlanstva u Ankari Mario Zadro, a na ročištu su bili i predstavnici Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF).

Foto: Privatni arhiv

Marko Bekavac je uhićen početkom listopada kada je na brodu za prijevoz rasutih tereta koji je u vlasništvu turske kompanije, a plovi pod panamskom zastavom, pronađena droga. On je po zapovjednoj odgovornosti, kao kapetan broda, uhićen i od početka listopada prošle godine zatvoren u strogo čuvanom zatvoru u Ankari. U zatvoru su još devetorica članova posade, šest Filipinaca, jedan Poljak, jedan Rus i jedan Finac, dok su turske vlasti pustile preostalih desetoricu članova posade, kao i brod koji je nastavio s plovidbom. Melvan kaže da nijedna nova informacija, osobito ne neka koja bi inkriminirala kapetana Bekavca nije iznesena.

- Ništa novo nije rečeno. Nadamo se da će biti presudno to što tužiteljstvo nije dalo nikakav suvisli dokaz koji bi povezao bilo kojeg člana posade s drogom koja je nađena na brodu. Što će biti na drugom ročištu kojega je sutkinja zakazala, ja stvarno ne znam. Ona ništa nije rekla. Danas je, meni se čini, izneseno sve. Oni su nama danas dali optužnicu na nekih 50-ak stranica i u toj optužnici ne možemo naći poveznicu između posade i droge. Ona ide u smjeru jesu li oni dobro obavili svoj posao i prevenirali mogući događaj – kaže Melvan što je također neutemeljeno jer je kapetan Bekavac od kompanije tražio fizičku zaštitu broda i postavljanje kamera jer je sumnjao kako bi im u Kolumbiji mogla biti podmetnuta droga.

POVEZANI ČLANCI:

Međutim, odbili su ga, što je imao na dokumentirano na sticku kojega turske vlasti imaju.

- Sve je to danas rečeno i izneseno. Moram priznati kako je turski odvjetnik našeg pomorca na mene ostavio iznimno dobar, riječ je o bivšem kapetanu. Bio je odličan, a s druge strane naš veleposlanik i otpravnik vanjskih poslova strahovito dobro rade svoj posao. Cijelo su vrijeme bili u sudnici, oni su odradili kontakte s odvjetnikom, pribavili potrebnu dokumentaciju, odrađuju sve što je u njihovim ovlastima pa i malo preko toga. Hvala im do neba! - kaže Melvan. Marko Bekavac iskusan je pomorac. Iza sebe ima 44 godine plovidbe, od toga 21 godinu kao zapovjednik broda i nijedne mrlje u karijeri nema.

Ranije smo objavili njegovu priču. Dobili smo je posredstvom njegovog brata Joze Bekavca s kojim komunicira iz turskog zatvora. "Ja sam kidnapiran, otet kao kapetan broda pod nevjerojatnim okolnostima, ovo je najgori mogući terorizam. Ovo je velika mreža, ja trebam svu moguću podršku najšire hrvatske, europske i svjetske javnosti, akciju da me izbave iz ovog pakla u Turskoj" izjavio je Marko Bekavac koji se na brod Phoenician-M ukrcao posredstvom jedne njemačke agencije iz Hamburga. Preuzeo je brod u luci Barranquilla u Columbiji gdje su krcali teret kojega su vozili u Tursku. Odmah po dolasku na brod, nešto mu je bilo sumnjivo i od brodara je pismeno zatražio zaštitare i četiri kamere kako bi spriječili ukrcaj droge na brod. Odbili su ga, o svemu je imao pisani trag na USB sticku, međutim policija mu ga je prilikom uhićenja oduzela i strahovao je hoće li taj dokaz dobiti nazad.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ukrcavanje tereta na brod trajalo je od 25. kolovoza 2023. do 6. rujna 2023. godine, a zadnjeg dana na brod je stigla kolumbijska obalna straža sa psom dresiranim za pronalazak narkotika. Pronašli su vreće s 420 kg droge, ali brod je nastavio plovidbu. Dolaskom u tursku luku Eregli, kapetan Bekavac je osobno obavijestio policiju o incidentu u Kolumbiji, nakon čega je turska policija pretražila brod i navodno duboko u skladištu broj 2 pronašla drogu, nakon čega su uhitili Bekavca i još 9 članova posade, a ostalih 10 su pustili. On drogu, tvrdi nije ni vidio niti je ikakav dokument potpisao. Sumnjičav je da ju je uopće i bilo.

"Ako je bila tamo neka droga, to je ista ona pronađena u Kolumbiji. Turska policija navodno je pronašla drogu u 'štivi' br. 2, na oko 5 metara visine, a skladište je visoko 15 metara. Oni smatraju da je droga ukrcana između Kolumbije i Turske, što nema smisla jer su skladišta 100% ukrcana od vrha prema dnu. Sve je bilo popunjena teretom, nije se mogla ubaciti droga fizički na visinu od pet metara. Ja drogu nisam vidio, a morali su mi je pokazati. Turski policajac mi je pokazao na dvije sekunde sliku u mobitelu koja je mogla biti slikana na bilo kom brodu. Sve sam rekao tužitelju, kao i to da sam tražio osiguranje, a oni su to ignorirali kako bi se ukrcala droga" tvrdi Marko Bekavac u tonskoj snimci koju je snimio njegov brat.

Nakon povratka u Hrvatsku, Neven Melvan najavljuje kako će se ovih dana susresti s članovima obitelji Marka Bekavca, predstavnikom Ministarstva pomorstva, i Ministarstva vanjskih poslova te njegovom pravnom zastupnicom u Hrvatskoj s kojima će dogovoriti novu strategiju kako bi hrvatski kapetan došao kući.

Na jučerašnjem sudskom ročištu nazočili su i hrvatski veleposlanik u Turskoj Hrvoje Cvitanović te konzularni djelatnik iz veleposlanstva. Kako kažu iz Ministarstva vanjskih poslova, veleposlanstvo Hrvatske u Ankari je odmah po primitku obavijesti o uhićenju hrvatskog državljanina o događaju izvijestilo nadležna tijela u RH te intenzivno pruža konzularnu pomoć uhićenom. Konzul iz veleposlanstva je tri puta posjetio hrvatskog državljanina u zatvoru te je veleposlanstvo u stalnom kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Turske, Ministarstvom pravosuđa Turske, zatvorskim vlastima, Sindikatom pomoraca te po potrebi i drugim nadležnim tijelima. U stalnom su kontaktu i s članovima obitelji, posebno sa suprugom kapetana.

Kažu i kako se kapetan nalazi u istražnom zatvoru u Ankari, gdje je smješten u zatvorskoj jedinici za četiri osobe koju dijeli s jednom osobom, ima adekvatnu zdravstvenu skrb te je u dobrom psihofizičkom stanju i nema primjedbe na uvjete u zatvoru.

Veleposlanstvo RH u Ankari pozorno prati slučaj uhićenog te će i nadalje pružati konzularnu pomoć sukladno međunarodnim propisima i zakonima zemlje primateljice, ističu iz MVEP-a.