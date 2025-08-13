Naši Portali
POMOĆ U GAŠENJU POŽARA

Hrvatska ponovno poslala kanader u Crnu Goru

13.08.2025.
u 16:37

Tročlana posada Canadaira koju čine dva pilota i jedan tehničar letač polijeću na požarište u Crnu Goru, povratak u Hrvatsku je planiran danas nakon završetka angažmana u gašenju požara

Hrvatska je ponovno poslala kanader u Crnu Goru radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara. Odluku o tome donio je ministar obrane Ivan Anušić. Jedan protupožarni avion Canadair CL-415 s posadom iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva upućuje se danas u Crnu Goru kako bi pružio pomoć u gašenju požara, priopćio je MORH. 

Tročlana posada Canadaira koju čine dva pilota i jedan tehničar letač polijeću na požarište u Crnu Goru, povratak u Hrvatsku je planiran danas nakon završetka angažmana u gašenju požara.

"Spremni smo za izvršenje svih zadaća koje su stavljene pred nas, posebice ako provedbom tih zadaća pomažemo u zaštiti imovine i ljudskih života", poručio je zapovjednik snaga koje se danas upućuju u Crnu Goru. Podsjetimo, jedan Canadair Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bio je angažiran i jučer na gašenju požara u Crnoj Gori. 
Crna Gora kanader

Avatar NJUŠKALO
NJUŠKALO
17:02 13.08.2025.

Crna Gora je 1991.g. iz Hrvatske ukrala 4 kanadera, a onda su ih Srbi za trećinu cijene prodali Grcima.Ukradu nam kanader pa im onda idemo gasiti požare. Dok su oni pomagali Srbima u granatiranju Dubrovnika i jos tamo dižu spomenike agresorima i kradljivcima kanadera, i jos im smeta Oluja.Srbi prodali sva 4 Grcima dok gradani RH jos uvijek ih otplaćuju .

Avatar rubinet
rubinet
17:27 13.08.2025.

Ispada kako smo mi ,Hrvatice i Hrvati, mazohisti s kratkim sjećanjem...

