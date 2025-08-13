Hrvatska ponovno poslala kanader u Crnu Goru

Hrvatska je ponovno poslala kanader u Crnu Goru radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara. Odluku o tome donio je ministar obrane Ivan Anušić. Jedan protupožarni avion Canadair CL-415 s posadom iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva upućuje se danas u Crnu Goru kako bi pružio pomoć u gašenju požara, priopćio je MORH.

Tročlana posada Canadaira koju čine dva pilota i jedan tehničar letač polijeću na požarište u Crnu Goru, povratak u Hrvatsku je planiran danas nakon završetka angažmana u gašenju požara.

"Spremni smo za izvršenje svih zadaća koje su stavljene pred nas, posebice ako provedbom tih zadaća pomažemo u zaštiti imovine i ljudskih života", poručio je zapovjednik snaga koje se danas upućuju u Crnu Goru. Podsjetimo, jedan Canadair Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bio je angažiran i jučer na gašenju požara u Crnoj Gori.