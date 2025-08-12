Naši Portali
BUKTE POŽARI

Crna Gora zatražila pomoć Hrvatske, prosrpski blok se narugao: 'Čekamo NATO da nam pošalje čizmu broj 36'

Banja Luka: Konferencija za medija Milorada Dodika i Andrije Mandića nakon zajedničkog sastanka
Foto: Dejan Rakita/Pixsell
1/3
Autor
Sandra Veljković
12.08.2025.
u 15:23

Hrvatska je danas poslala kanader, a tamošnji ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović odmah joj je zahvalio.

Koliko je velika podjela u vlasti Crnoj Gori, najbolje se vidjelo danas, kad u toj zemlji bukte požari. Crna Gora se oslanja na stranu pomoć u gašenju, pa je tako zamolila i Hrvatsku da joj pomogne. Hrvatska je danas poslala kanader, a tamošnji ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović odmah joj je zahvalio.

- Hvala kolegi Gordanu Grliću Radmanu na razumijevanju i koordinaciji kao i predsjedniku Vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću te potpredsjednicima Vlade Hrvatske i ministrima obrane Ivanu Anušiću i hrvatskih branitelja Tomu Medvedu na promptnoj reakciji - napisao je na X-u.

Istovremeno, druga, prosrpska struja, nastavlja s provokacijama. Milan Knežević, zastupnik u parlamentu i lider prosrpske Demokratske narodne partije Crne Gore, ali i pjesnik, napisao je na X-u: "Nadam se da neće zamjeriti Tonino Picula i blokirati poglavlja ako zatražimo pomoć od Srbije da nam pomogne u gašenju požara i pošalje najmoderniji ruski helikopter Kamov. Ili da čekamo NATO da nam pošalje čizmu za lijevu nogu broj 36 i lutku za napuhavanje kao za vrijeme poplava 2010.?" Kneževića je, kao i predsjednika parlamenta Andrija Mandić te tadašnjeg potpredsjednika Vlade Aleksa Bečića, Hrvatska proglasila nepoželjnima nakon donošenja kontroverzne Rezolucije o Jasenovcu.

Hrvatski kanader gasi požar u crnogorskom primorju

 Zrakoplov kanader iz Hrvatske stigao je u Crnu Goru i već gasi požar u priobalnom dijelu te zemlje, dok će tijekom dana, kako su najavili crnogorski dužnosnici, pomoći u gašenju velikih požara u okolici Podgorice.

Crna Gora je jučer, zbog velikog broja požara diljem zemlje, zatražila pomoć od NATO-a i Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.

Crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović zahvalio se ranije danas Hrvatskoj na pomoći. “Hvala kolegi (Gordanu Grliću) Radmanu na razumijevanju i koordinaciji, kao i predsjedniku vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću te potpredsjednicima vlade Hrvatske i ministrima obrane Ivanu Anušiću i hrvatskih branitelja Tomi Medvedu na promptnoj reakciji. Hvala svima koji pomažu Crnoj Gori u ovim teškim trenucima”, kazao je Ibrahimović i dodao da je solidarnost ključ prijateljstva. (Hina)

Ključne riječi
Europa NATO požari Crna Gora

Komentara 21

Pogledaj Sve
Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
15:33 12.08.2025.

srbin ostaje srbin, svejedno gdje zivi. to je najgora kazna i najveci hendikep.

Avatar Apsallar
Apsallar
15:43 12.08.2025.

Pristojni su se pristojno zahvalili. Nepristojni, a to je srpski tumor u tkivu C.Gore, nastavljaju metastazirati i parazitirati.

Avatar RuAF
RuAF
15:29 12.08.2025.

A i mi budale pošaljemo takvima kanader.....pomozi sirotu na svoju sramotu.

