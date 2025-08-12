Crna Gora zatražila pomoć Hrvatske, prosrpski blok se narugao: 'Čekamo NATO da nam pošalje čizmu broj 36'

Koliko je velika podjela u vlasti Crnoj Gori , najbolje se vidjelo danas, kad u toj zemlji bukte požari. Crna Gora se oslanja na stranu pomoć u gašenju, pa je tako zamolila i Hrvatsku da joj pomogne. Hrvatska je danas poslala kanader, a tamošnji ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović odmah joj je zahvalio.

- Hvala kolegi Gordanu Grliću Radmanu na razumijevanju i koordinaciji kao i predsjedniku Vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću te potpredsjednicima Vlade Hrvatske i ministrima obrane Ivanu Anušiću i hrvatskih branitelja Tomu Medvedu na promptnoj reakciji - napisao je na X-u.

Istovremeno, druga, prosrpska struja, nastavlja s provokacijama. Milan Knežević, zastupnik u parlamentu i lider prosrpske Demokratske narodne partije Crne Gore, ali i pjesnik, napisao je na X-u: "Nadam se da neće zamjeriti Tonino Picula i blokirati poglavlja ako zatražimo pomoć od Srbije da nam pomogne u gašenju požara i pošalje najmoderniji ruski helikopter Kamov. Ili da čekamo NATO da nam pošalje čizmu za lijevu nogu broj 36 i lutku za napuhavanje kao za vrijeme poplava 2010.?" Kneževića je, kao i predsjednika parlamenta Andrija Mandić te tadašnjeg potpredsjednika Vlade Aleksa Bečića, Hrvatska proglasila nepoželjnima nakon donošenja kontroverzne Rezolucije o Jasenovcu.