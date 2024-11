Hrvatska policija identificirala 11 osoba osumnjičenih za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju

Od 4. do 15. studenoga 2024. godine, hrvatska policija sudjelovala je u koordiniranoj međunarodnoj kriminalističkoj akciji pod nazivom MOZAIK 2024. Cilj akcije bio je istražiti kaznena djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece putem interneta. Akcija se provodila u okviru EMPACT-a, Europske multidisciplinarne platforme protiv kriminalnih prijetnji. Riječ je o nastavku suradnje policija Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i EUROPOL-a. Cilj je bio razotkriti slučajeve seksualnog zlostavljana djece na internetu, spriječiti daljnje zlostavljanje djece, osigurati sigurnost žrtvama i razotkriti te sankcionirati seksualne zlostavljače djece, javlja MUP.



Kriminalistička istraživanja su proveli službenici Službe kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, splitsko-dalmatinskom, primorsko-goranskom, brodsko-posavskom, međimurskom, ličko-senjskom i dubrovačko-neretvanskom.



Policija je identificirala 11 osoba osumnjičenih za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Počinitelji su pribavljali, dijelili i proizvodili materijale seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Počinitelji su tijekom provođenja kriminalističkih istraživanja uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku. Za ovo kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od jedne do deset godina.



Prema do sada prikupljenim saznanjima, među žrtvama je i dvoje djece iz Hrvatske. Njihove fotografije i videosnimke pronađene su kod osumnjičenika. Trojica osumnjičenika otprije su poznati policiji zbog sličnih kaznenih djela. Za sada nema podataka koji bi upućivali na međusobnu povezanost s osumnjičenicima iz drugih država, no konačni podaci utvrdit će se po dovršetku kriminalističkih istraživanja.



Počinitelji se često povezuju putem interneta, razmjenjujući materijale i savjete o seksualnom zlostavljanju djece te kako ostati anoniman i neotkriven. Zbog manjih jezičnih barijera, suradnja među počiniteljima u regiji zapadnog Balkana posebno je olakšana.