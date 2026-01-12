Naši Portali
INTEGRITET NAJVIŠIH IZVRŠNIH DUŽNOSNIKA

Hrvatska pod pojačanim nadzorom Vijeća Europe zbog korupcije

Mito, korupcija
Thinkstock
Autor
Sandra Veljković
12.01.2026.
u 19:11

GRECO traži od Zagreba da izvijesti o provedbi preporuka o integritetu najviših izvršnih dužnosnika, a glavni tajnik uputit će pismo ministru vanjskih poslova s upozorenjem

GRECO, antikorupcijsko nadzorno tijelo Vijeće Europe, stavilo je Hrvatsku pod pojačani nadzor jer preporuke iz prethodnih evaluacijskih krugova o sprečavanju korupcije nisu provedene u dovoljnoj mjeri. Hrvatska mora do 30. studenoga 2026. izvijestiti o napretku u provedbi preostalih preporuka, koje se ponajprije odnose na integritet najviših izvršnih dužnosnika u središnjoj vlasti, a glavni tajnik Vijeća Europe uputit će pismo ministru vanjskih poslova s upozorenjem o neusklađenosti i potrebi za daljnjim djelovanjem, navodi se u najnovijem izvješću tog tijela.

GRECO zaključuje da je Hrvatska zadovoljavajuće provela 11 od ukupno 17 preporuka, dok je njih šest tek djelomično provedeno, gotovo u cijelosti u području vrha izvršne vlasti. U središtu izvješća stoji ocjena da ključne preporuke vezane za integritet najviših izvršnih dužnosnika i njihovih savjetnika i dalje nisu u potpunosti provedene. Posebno se ističe izostanak stvarnih integritetnih provjera posebnih savjetnika, pri čemu GRECO naglašava da same izjave o interesima i nepristranosti nisu dovoljna zamjena za takve provjere.

Izvješće upozorava i na nedostatke u provedbi Kodeksa ponašanja za državne dužnosnike u izvršnim tijelima. Iako je Kodeks donesen, nije popraćen jasnim praktičnim smjernicama ni transparentnim mehanizmima provedbe, a tijelo zaduženo za savjetovanje o etičkim pitanjima istodobno ima i nadzorne ovlasti, što se navodi kao potencijalni problem. Posebna pozornost posvećena je sankcijama za povrede Zakona o sprječavanju sukoba interesa, za koje GRECO smatra da su nedovoljno razrađene, bez jasnih kriterija razmjernosti i razlikovanja težine povreda.

U području lobiranja, izvješće bilježi stupanje na snagu Zakona o lobiranju, ali zaključuje da transparentnost i dalje nije osigurana u dovoljnoj mjeri. Ne postoje precizna pravila o objavi sastanaka ni obveza objave svih kontakata najviših dužnosnika s lobistima i trećim stranama. Postmandatna ograničenja za najviše dužnosnike također ostaju preuska i odnose se na ograničen krug funkcija.

Za razliku od toga, u dijelu koji se odnosi na policiju, izvješće bilježi znatan napredak. Provedena je procjena korupcijskih rizika, donesen je plan mjera za jačanje policijskog integriteta, objavljen je etički priručnik, a obuka je prilagođena utvrđenim rizicima. Dovršena je i studija o zapošljavanju policijskih službenika nakon odlaska iz službe, uz potvrđenu obvezu prijave neetičnog postupanja.

U širem smislu, izvješće pokazuje da problem više nije u administrativnim kapacitetima, nego u dosegu političkih reformi. Aktivacijom pojačanog nadzora GRECO daje do znanja da se dugotrajno zadržavanje na razini djelomične provedbe više ne smatra prihvatljivim, zbog čega će Hrvatska i dalje biti pod pojačanim međunarodnim praćenjem, a to se može odraziti na ocjene u širem europskom kontekstu, uključujući izvješća Europska komisija o vladavini prava.
izvršni dužnosnici kodeks ponašanja GRECO lobiranje Antikorupcijsko vijeće korupcija

Komentara 1

Pogledaj Sve
KA
kantalonac
19:25 12.01.2026.

HDZ, DP, drugi hemeroidi i antikorupcija. To se ne može staviti zajedno niti u prostu rečenicu.

