Pavliček: HZZO nije u stanju osigurati rad dežurne ljekarne u Vukovaru

Vukovar kao grad u Hrvatskoj, ali i šire, uživa veliki ugled poslije svih događanja u Domovinskom ratu, koji je počeo 1991. godine. Međutim, unatoč tome i činjenici da je od rata i razaranja grada prošlo 35 godina, Vukovar nema dežurnu ljekarnu za potrebe svojih građana, ali i građana okolnih naselja koja mu gravitiraju. U svemu tome ne pomaže ni činjenica da je Vukovar središte Vukovarsko-srijemske županije, a neki će reći i da je to jedino županijsko središte u Hrvatskoj koje nema dežurnu ljekarnu.

Nedostatak dežurne ljekarne u Vukovaru nije novi problem grada na Dunavu jer se on ponavlja nekoliko zadnjih godina. O tom se problemu govorilo i na sjednicama Gradskog vijeća, pisali su se dopisi, nudilo sufinanciranje rada dežurne ljekarne, ali ništa od toga nije pomoglo pa i u 2026. godini za svaki lijek tijekom vikenda i noću građani Vukovara, ali i naselja sve do Iloka, moraju put Vinkovaca ili Osijeka.

Posljednji u nizu pokušaja napravila je aktualna vlast Grada Vukovara koja se dopisom obratila Ministarstvu zdravstva sa zahtjevom da i Vukovar, kao jedino županijsko sjedište bez takvog sadržaja, dobije dežurnu ljekarnu.

– Ministarstvo zdravstva naš je zahtjev uputilo Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, odakle su nam odgovorili da oni nisu u stanju osigurati još jednu dežurnu ljekarnu na području Vukovarsko-srijemske županije jer broj dežurnih ljekarni ovisi o broju stanovnika u županiji. Naravno da nismo zadovoljni ovim odgovorom i na sve moguće demokratske načine ćemo se pokušati izboriti za dežurnu ljekarnu u Vukovaru, posebice jer je Vukovar jedino županijsko sjedište u cijeloj Hrvatskoj bez dežurne ljekarne. Mi odustati nećemo. Naši građani, kao i mještani svih okolnih mjesta, zaslužuju imati dežurnu ljekarnu u neposrednoj blizini – rekao je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček. Dodaje i kako je jedan od problema ljekarni koje djeluju na području grada nedostatak magistara farmacije i tehničara koji bi radili u vrijeme dežurstva, tako da do sada nisu pomagale ni subvencije koje je nudio Grad. Naime, gradskim službama rečeno je kako je najveći problem to što je ljekarnama za rad treće smjene potreban magistar farmacije, odnosno što u sve tri smjene moraju imati po jednoga magistra farmacije. Pavliček je najavio kako će rad dežurne ljekarne u Vukovaru pokušati organizirati suradnjom s Vukovarsko-srijemskom županijom ako to ikako bude moguće.

– Za neke gradove to je sasvim čudna i nevjerojatna situacija jer u tim gradovima dežurne ljekarne djeluju svih ovih godina. Međutim, kod nas je to veliki problem, a može se samo zamisliti kolike su potrebe za takvom ljekarnom u vrijeme epidemije gripe, ali i inače. U gradu je puno starijih građana kojima svakodnevno trebaju lijekovi. Svi naši građani onda moraju sjesti u auto ili pronaći nekoga tko će to napraviti za njih, i odvesti se do Vinkovaca ili Osijeka. Vukovarci do Vinkovaca imaju 20-ak kilometara, ali zato građani Iloka imaju i više 60 kilometara. O Osijeku da ne govorimo – kaže Pavliček.

U razgovorima s građanima Vukovara može se čuti da su iznimno nezadovoljni činjenicom što u gradu nema dežurne ljekarne te ne prihvaćaju nikakva objašnjena HZZO-a, Ministarstva ili Grada. Smatraju da nije normalno da jedan tako važan grad kao što je Vukovar, koji je i sjedište županije, nema dežurnu ljekarnu te da i jedan takav sitan problem pokazuje koliko mnogima zapravo Vukovar ne znači ništa.