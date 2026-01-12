Naši Portali
NE SPOMINJE SE NI U FUSNOTAMA DEA-e

Mit o Kartelu sunaca alibi za otimanje Madura: Venezuela je minorna u svjetskoj trgovini drogom

VL
Autor
Ivana Jakelić
12.01.2026.
u 17:27

Gvatemalom prođe oko tisuću i četiristo tona kolumbijskog kokaina, Venezuelom 210 tona

Alternativne činjenice. Sintagma je to koja se veže uz Donalda Trumpa. I savršeno je funkcionirala tijekom njegova prvog, a bome i tijekom drugog mandata. Jer nakon što je predsjednik SAD-a godinama trubio da je Nicolás Maduro, predsjednik Venezuele, kojeg su pripadnici američkog Delta Forcea uz eklatantno kršenje međunarodnog prava, oteli u Caracasu, pod optužbom da je vođa Kartela de los Soles (Kartel sunaca), nakon što je venezuelanski diktator doveden pred američki sud, ta je optužba – isparila. Kako i zašto, američko Ministarstvo pravosuđa, koje je prvu optužnicu protiv Madura podiglo još 2020., nije pojasnilo. Kada je optužnica protiv Madura u SAD-u podignuta te godine, Amerikanci su tvrdili da je Maduro pomogao u "upravljanju i na kraju vodio Kartel sunaca dok se uspinjao na vlast u Venezueli". Tvrdili su i da je on osobno odgovoran za krijumčarenje tona kokaina iz Venezuele u SAD, iako za takve tvrdnje ne postoji nikakvo uporište u činjenicama. I to činjenicama kojima barataju DEA (Američka agencija za borbu protiv droge) i UNODC (Agencija Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i organiziranog kriminala)! No činjenice nikada nisu bile prepreka za Trumpa, koji je Venezuelu proglasio narkodržavom i u tome našao uporište najprije za blokadu venezuelanskih obala i izvansudsko pogubljenje više od 100 ljudi proteklih mjeseci, likvidiranih u američkim napadima na ribarske brodove. Koji su navodno prevozili drogu, iako nitko za te tvrdnje nije ponudio nikakve dokaze.

Ključne riječi
Nicolás Maduro Donald Trump SAD droga Kokain kartel Gvatemala Venezuela

