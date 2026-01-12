Mit o Kartelu sunaca alibi za otimanje Madura: Venezuela je minorna u svjetskoj trgovini drogom

Alternativne činjenice. Sintagma je to koja se veže uz Donalda Trumpa. I savršeno je funkcionirala tijekom njegova prvog, a bome i tijekom drugog mandata. Jer nakon što je predsjednik SAD-a godinama trubio da je Nicolás Maduro, predsjednik Venezuele, kojeg su pripadnici američkog Delta Forcea uz eklatantno kršenje međunarodnog prava, oteli u Caracasu, pod optužbom da je vođa Kartela de los Soles (Kartel sunaca), nakon što je venezuelanski diktator doveden pred američki sud, ta je optužba – isparila. Kako i zašto, američko Ministarstvo pravosuđa, koje je prvu optužnicu protiv Madura podiglo još 2020., nije pojasnilo. Kada je optužnica protiv Madura u SAD-u podignuta te godine, Amerikanci su tvrdili da je Maduro pomogao u "upravljanju i na kraju vodio Kartel sunaca dok se uspinjao na vlast u Venezueli". Tvrdili su i da je on osobno odgovoran za krijumčarenje tona kokaina iz Venezuele u SAD, iako za takve tvrdnje ne postoji nikakvo uporište u činjenicama. I to činjenicama kojima barataju DEA (Američka agencija za borbu protiv droge) i UNODC (Agencija Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i organiziranog kriminala)! No činjenice nikada nisu bile prepreka za Trumpa, koji je Venezuelu proglasio narkodržavom i u tome našao uporište najprije za blokadu venezuelanskih obala i izvansudsko pogubljenje više od 100 ljudi proteklih mjeseci, likvidiranih u američkim napadima na ribarske brodove. Koji su navodno prevozili drogu, iako nitko za te tvrdnje nije ponudio nikakve dokaze.