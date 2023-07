'Hrvatska ovo ljeto nije puna. Ali ni Italija i Austrija'

Hrvatska ovo ljeto nije puna, iznajmljivači postaju nervozni i počinju s Rallye an Discounts. Neki već snizuju cijene za 20 posto, a neki čak za 40 posto. I to u svim kategorijama izuzev segmenta s visokim cijenama, rekao je šef Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) Otmar Michaeler u intervjuu za austrijski dnevni list “Kurier”.

Napomenuo je kako je i razvoj situacije u Italiji još posve otvoren, a u mnogome ovisi i o tome gdje će Talijani odlučiti ove godine provesti svoj “Ferragosto”. Što se tiče njemačkih turista, Michaeler tvrdi da je kod te skupine turista recesija i inflacija već učinila svoje pri odluci gdje provesti godišnji odmor.

“Prosječno se treba za godišnji odmor rezervirati dvije mjesečne plaće. Ali ovoga ljeta toliko nije ostalo. To je jedan od razloga da je svugdje manje gostiju”, istakao je šef Falkensteiner Michaeler Tourism Group, koncerna luksuznih hotela s pet zvjezdica. Uz pojašnjenje kako se ova riječ “svugdje” odnosi ne samo na Hrvatsku nego i na Austriju i Italiju, “klasične turističke auto-destinacije”.

Ono na što Michaeler posebno ukazuje je da dosadašnje geslo “Odmor pod svaku cijenu” više ne vrijedi. Ističe kako “mnogi gledaju na troškove. I kratkoročno rezerviraju odmor, što nije više nešto novo, te se stoga točno ne zna kakav će biti kolovoz”. Ono što se već znade i primjetno je da mnogi čekaju na rabat i druge popuste u kolovozu. I da sve više njih, zbog povećanih troškova života i sve manje novaca “zamjenjuje” glavnu sezonu za pred i pod-sezonu, kada su cijene znatno niže.

O aktualnoj situaciji, šef Falkensteiner Group je rekao kako je još 30 posto kreveta prazno. A samo u Hrvatskoj ova turistička kompanija ima 2.000 kreveta za goste. Za predbacivanja i česte natpise posljednjih dana i tjedana kako u austrijskim tako i drugim europskim medijima da su cijene u turističkoj Hrvatskoj ove godine otišle u nebesa, Michaeler je rekao: “To je rasprava na razini Bild novina. Ove ćete godine sigurno jeftinije rezervirati odmor u kolovozu, nego što je to bilo proteklih godina. Za to ima jedan posve jednostavan razlog: Hrvatska nije ovo ljeto puna, iznajmljivači su nervozni i kreće se s rabatima. Napomenuo je kako je navedena situacija “fenomen” koji se ograničava na kolovoz. I da je stanje rezervacija u lipnju, srpnju i rujnu “bolje” nego lani.

“Ljudi su postali pametniji” naglasio je Michaeler, dodavši: “Više gledaju na novac i izbjegavaju glavnu sezonu”. Procjena šefa Falkensteiner Michaeler tourism Group (FMTG) je da je u Austriji, Italiji i Hrvatskoj u ovogodišnjoj ljetnoj sezoni za očekivati pad broja noćenja za 5 do 10 posto. “Matematički više od toga nije moguće”, poručio je. Napomenuo je kako on osobno to ne smatra lošom vijesti.

“Ne moramo biti svjetski prvaci u broju noćenja. Važno je da je kvaliteta ispred kvantitete. Tada je na kraju, sve u redu i u blagajni”, zaključio je Otmar Michaeler u razgovoru za austrijski “Kurier”. Uz opasku, kako se “ne radi o tome kako privući što je moguće više gostiju nego kako im pružiti dobru kvalitetu usluga”.

