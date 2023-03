Hrvatska među traženijim europskim destinacijama na sajmu ITB u Berlinu!

Hrvatska turistička zajednica predstavlja ukupnu hrvatsku turističku ponudu na jednom od najvažnijih svjetskih turističkih sajmova, ITB Berlin, koji se ove godine održava od 7. do 9. ožujka. Uz Hrvatsku turističku zajednicu kao glavnog izlagača, u sklopu hrvatskog štanda svoju ponudu predstavlja 20 suizlagača, odnosno turističkih zajednica i drugih turističkih subjekata, a na sajmu je prisutna i hrvatska turistička delegacija predvođena Nikolinom Brnjac, ministricom turizma i sporta te Kristjanom Staničićem, direktorom HTZ-a. Oni su, uz prisustvo Gordana Bakote, veleposlanika RH u SR Njemačkoj i Romea Draghicchia, direktora Predstavništva HTZ-a u Njemačkoj, održali konferenciju za njemačke medije gdje je direktor Staničić predstavio rezultate hrvatskog turizma, očekivanja od ove turističke godine, ali i brojne druge novosti, investicije i primjere dobrih održivih projekata iz hrvatskog turizma.

„Interes njemačkih medija, kao i povratne informacije naših najvažnijih partnera s kojima smo se susreli tijekom prvog dana sajma u Berlinu dodatno potvrđuju odličnu poziciju Hrvatske na nama najvažnijem turističkom tržištu – Njemačkoj. Partneri su optimistični, potražnja za putovanjima je velika te očekuju ostvarenje rekordnog prometa iz rekordne 2019. godine.

Oporavak je vidljiv i kroz ponovni trend ranog bukiranja pa kroz ožujak krećemo sa posebnom kampanjom za rano bukiranje aranžmana na najvećim travel platformama u Njemačkoj poput Expedie i Weg.de“, poručio je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a. Među partnerima s kojima su odrađeni sastanci, odnosno s kojima se razgovaralo o očekivanim rezultatima i proširenim suradnjama u ovoj godini su Jet2.com, Jet2holidays, Eurowings, KLM i dr., dok se o dodatnim promotivnim aktivnostima i kampanjama razgovaralo s predstavnicima TripAdvisora, National Geographica, Lonely planeta, SkyScannera i dr.

„Ovo je još jedna prilika koju ćemo iskoristiti u cilju jačanja već izvrsne pozicije Hrvatske na našem najvažnijem emitivnom tržištu. Njemačka je apsolutni rekorder po broju stranih turista i u prošloj godini, a i sam početak ove godine to je također potvrdio. Ovi izvrsni rezultati nisu se dogodili slučajno – sve to plod je kontinuiranog rada, inovativnosti i konstantnog osluškivanja njemačkog tržišta kao i ciljanih promotivnih aktivnosti. U Berlinu predstavljamo svu raznolikost i autentičnost koju Hrvatska nudi tijekom cijele godine – od kvalitetne smještajne ponude, prirodne i kulturne baštine na obali i unutrašnjosti do aktivnog odmora i eno-gastronomskih užitaka“, izjavila je Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta.

U sklopu hrvatskog štanda održana je i prezentacija te degustacija vrhunskih hrvatskih vina i sireva u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, a u sklopu štanda postavljena je posebna „Škrinja blaga“ s eksponatima koji prikazuju bogatu hrvatsku kulturno-povijesnu i materijalnu baštinu. „ITB se nakon tri godine ponovno odvija u klasičnom formatu i vjerujemo kako će se upravo ovdje dodatno potvrditi dobri trendovi i najave za nadolazeću sezonu“, zaključio je Romeo Draghicchio, direktor Predstavništva HTZ-a u Njemačkoj. U nastavku dana TZ Međimurske županije dobit će prestižnu srebrnu nagradu za održivost koju dodjeljuje globalna organizacija Green Destinations, čime će Međimurje postati prva županija s ovom nagradom u Hrvatskoj, ali i u široj regiji. Sajam ITB Berlin predstavlja jedan od najvažnijih svjetskih turističkih sajmova s tradicijom od 1966. godine. Na sajmu sudjeluje oko 5.000 izlagača iz 161 zemlje svijeta uz moto „Mastering Transformation“.

