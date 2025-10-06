'Hrvatska je relativno novo tržište za filipinske radnike, ali se razvija u pozitivnom smjeru'

Ravnateljica državne Agencije za zapošljavanje Filipina, Patricia Yvonne Caunan, iz Ureda za dobrobit prekomorskih radnika (UDPR), posjetila je Hrvatsku kako bi dodatno ojačala suradnju između Filipina i Hrvatske, s poslodavcima i agencijama te neposredno pružila podršku filipinskim radnicima. Tijekom posjeta istaknula je važnost novog međuvladinog aranžmana (G2G – vlada-vlada), koji osigurava siguran i državno vođen put zapošljavanja s jasnim standardima ugovora i odgovornosti poslodavaca. Poseban fokus posjeta bio je na programima pripreme prije odlaska, integracije u hrvatsko radno okruženje te zaštiti prava radnika kroz Karavanu usluga UDPR-a (mobilna inicijativa Ureda za dobrobit prekomorskih radnika), pri čemu se Filipinci u Hrvatskoj mogu osjećati sigurni, zaštićeni i dobrodošlo.