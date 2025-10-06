Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Ravnateljica državne Agencije za zapošljavanje Filipina:

'Hrvatska je relativno novo tržište za filipinske radnike, ali se razvija u pozitivnom smjeru'

Autor
Hassan Haidar Diab
06.10.2025.
u 06:03

Poseban fokus posjeta bio je na programima pripreme prije odlaska, integracije u hrvatsko radno okruženje te zaštiti prava radnika kroz Karavanu usluga UDPR-a

Ravnateljica državne Agencije za zapošljavanje Filipina, Patricia Yvonne Caunan, iz Ureda za dobrobit prekomorskih radnika (UDPR), posjetila je Hrvatsku kako bi dodatno ojačala suradnju između Filipina i Hrvatske, s poslodavcima i agencijama te neposredno pružila podršku filipinskim radnicima. Tijekom posjeta istaknula je važnost novog međuvladinog aranžmana (G2G – vlada-vlada), koji osigurava siguran i državno vođen put zapošljavanja s jasnim standardima ugovora i odgovornosti poslodavaca. Poseban fokus posjeta bio je na programima pripreme prije odlaska, integracije u hrvatsko radno okruženje te zaštiti prava radnika kroz Karavanu usluga UDPR-a (mobilna inicijativa Ureda za dobrobit prekomorskih radnika), pri čemu se Filipinci u Hrvatskoj mogu osjećati sigurni, zaštićeni i dobrodošlo.

Ključne riječi
strani radnici filipinci

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još