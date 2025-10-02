Turizam budućnosti je održiv, iskustven i cjelogodišnji

Deveta međunarodna konferencija TOURISM 365, održana od 29. rujna do 1. listopada u Opatiji, okupila je više od 800 sudionika, uživo i online, iz dvadesetak zemalja i potvrdila svoj status jedne od najutjecajnijih turističkih platformi u široj regiji. Ministri, europarlamentarci, turistički lideri i inovatori iz cijelog svijeta složili su se u ključnoj poruci konferencije – budućnost turizma leži u cjelogodišnjoj ponudi koja je usmjerena na iskustvo i kvalitetu života lokalnih zajednica.

„TOURISM 365 već devet godina donosi otvoreni dijalog o ključnim trendovima aktualnog turizma te inspirira turistički sektor na održivu, konkurentnu i uključivu budućnost. Ove godine posebno smo naglasili činjenicu da turizam nezaustavljivo raste, s obzirom na to da se predviđa da će u sljedećih 10 godina turizam udvostručiti svoj doprinos globalnoj ekonomiji. To nam nameće odgovornost prema kvalitetnom upravljanju i razvoju turizma koji brine o kvaliteti života u turističkim destinacijama. Jer rast ne smije biti samo u brojkama i bilancama, nego i u vrijednosti koju donosi turistima, lokalnim zajednicama i destinacijama. Veseli me što svake godine zajedno podižemo ljestvicu i potvrđujemo da je Hrvatska primjer kako turizam može i mora biti drugačiji.“ – izjavila je Ivana Kolar, osnivačica i organizatorica konferencije.

Foto: Niko Goga

Turizam koji traje cijelu godinu

Hrvatski ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je da rezultati izvan glavne sezone jasno pokazuju kako transformacija hrvatskog turizma daje mjerljive rezultate: „Po prvi put rekordne brojke ne ostvarujemo samo u srpnju i kolovozu, nego i u pred i posezoni. To znači da Hrvatska u pravom smislu razvija cjelogodišnji turizam, što nam osigurava konkurentnost i stabilnost te nas čini uzorom u održivom upravljanju turizmom na razini Europe i svijeta.“ – naglasio je Glavina.

Upravo ti trendovi potvrđeni su i brojkama: samo u rujnu zabilježen je porast turističkog prometa od 6% u odnosu na prošlu godinu, što dodatno potvrđuje iskorak izvan ljetne sezone. Očekuje se da će i posljednji kvartal godine, uz sportska i kongresna događanja te adventske programe, pridonijeti jačanju cjelogodišnjeg turizma.

Foto: Niko Goga

Iskustveni i održivi turizam u središtu rasprava

Tijekom tri dana konferencije naglašena je važnost turizma koji nudi doživljaje, povezuje posjetitelje s lokalnim zajednicama i kulturom te osigurava ravnotežu između gospodarskih, društvenih i okolišnih ciljeva. Iskustveni turizam prepoznat je kao ključni alat za diferencijaciju destinacija i produljenje sezone.

Konferenciju je pratilo nekoliko iznimnih popratnih događaja. Održan je sastanak predstavnika najvećih hotelskih grupacija s predstavnicima Europskog Parlamenta i Europske Komisije o doprinosu hrvatskog turizma u razvoju održivog poslovanja, a povodom izrade Europske strategije održivog turizma.

U suradnji s New Deal Europe iz Londona i Tine Murnom održan je B2B Marketplace sa 70 delegata iz 15 država Europe, SAD-a, Kanade i GCC zemalja. Predstavnici hrvatskih turističkih kompanija, agencija i turističkih zajednica održali su gotovo 500 sastanaka s 40-ak inozemnih turoperatora i agenata s ciljem dovođenja novih turista u Hrvatsku, s naglaskom na dolascima izvan ljetne sezone.

Foto: Niko Goga

Za strane agente organizirano je studijsko putovanje u trajanju od 6 dana, kako bi im se prezentirale najbolje destinacije, hoteli i doživljaji cjelogodišnjeg turizma – Hrvatsko Zagorje, Zagreb, Opatija i Crikvenica na Kvarneru te Zadar.

Studentski hackathon – glas budućnosti turizma

Poseban naglasak ovogodišnje konferencije bio je na važnosti novih generacija za turizam, s obzirom na to da gotovo 50% turističkog tržišta čine upravo mladi. Izuzetno je važno poznavati njihove navike, očekivanje i način funkcioniranja te tome prilagoditi ponudu. Organiziran je i prvi T365 međunarodni studentski hackathon u turizmu, koji je doveo najbolje timove studenata s prestižnih europskih fakulteta. Mladi su kroz intenzivan rad razvijali inovativna rješenja za turizam budućnosti. Cilj je bio uključivanje mladih u kreiranje budućnosti turizma te predstavljanje njihovog pogleda na sektor.

Pobjednički tim s Fakulteta ekonomije i turizma iz Budimpešte nagrađen je iznimno vrijednom nagradom – 6-tjednom praksom u Europskom parlamentu, pod pokroviteljstvom gđe. Nikoline Brnjac, zastupnice u Europskom parlamentu. Studenti time dobivaju priliku svoje ideje dalje razvijati i predstavljati na najvišoj europskoj razini. Drugo i treće mjesto osvojili su timovi prestižne Les Roches visoke škole za turizam iz Švicarske te tim s RIT Dubrovnik iz Hrvatske – upoznavanje Valamar Riviere kroz boravak u Hrvatskoj i druženje s managementom kompanije. Ovaj format pokazao je koliko su nove generacije važne u kreiranju budućnosti turizma i potvrdio da bez njihovih vizija nema stvarne transformacije.

Foto: Niko Goga

„Kao članica Odbora za promet i turizam te Tourism Task Forcea Europskog parlamenta, uvjerena sam da su inovativnost i svježina ideja mladih ključni za budućnost europskog turizma. Posebno mi je zadovoljstvo čestitati pobjedničkom timu prvog Student Tourist Hackathona na konferenciji Tourism 365, koji je zasluženo osvojio priliku za staž u mojem Uredu u Bruxellesu. Ovo jedinstveno iskustvo omogućit će im neposredan uvid u djelovanje europskih institucija, ali i priliku da vlastite ideje povežu s konkretnim politikama i strateškim odlukama. Iskreno se radujem što ću ih uskoro ugostiti u Bruxellesu i uvjerena sam da će svojim doprinosom dodatno obogatiti rasprave o održivom i konkurentnom turizmu.“ – Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za promet i turizam (TRAN) te Tourism Task Force.

Tijekom Europskog Foruma direktorica GBTA – Globalnog udruženja poslovnog turizma čije je sjedište u Washingtonu gđa. Suzanne Neufang uručila je iznimnu nagradu GBTA Navigator gđi. Nikolini Brnjac kao priznanje za njezino snažno zagovaranje pitanja ključnih za industriju poslovnih putovanja te za promicanje potreba poslovnih putnika i šireg sektora putovanja. Ovim priznanjem GBTA ističe važnost lidera koji aktivno doprinose razvoju održivijeg i učinkovitijeg putničkog ekosustava.

Foto: Niko Goga

Zvijezda konferencije – Rajan Datar

Poseban trenutak konferencije bio je keynote predavanje uglednog BBC novinara i voditelja Rajana Datara, pod naslovom “Why We Really Travel?”. U inspirativnom izlaganju Datar je istražio psihologiju i dublje značenje putovanja. Naglasio je da nas putovanja čine boljim ljudima, otvaraju nam horizonte, uče prihvaćanju različitih kultura i pružaju ono što putnici uistinu traže – nova iskustva. Istaknuo je kako je najvrjednije putničko iskustvo ono kada se potpuno uronimo u lokalnu kulturu i doživimo nešto autentično i jedinstveno. Posebno je izdvojio i rastući trend solo putnika, s naglaskom na žene koje sve češće putuju same, što zahtijeva dodatnu prilagodbu sigurnosnih pravila i praksi u turizmu. Njegove priče, temeljene na bogatoj međunarodnoj karijeri, ostavile su snažan dojam i podsjetile da turizam nadilazi brojke – on je osobna i kolektivna transformacija.

Zaključci konferencije TOURISM 365

Turizam mora postati cjelogodišnja djelatnost , a ne isključivo sezonska aktivnost, posebno s obzirom na rastuće trendove putovanja tijekom cijele godine, putovanja i navika novih generacija te klimatske promjene.

, a ne isključivo sezonska aktivnost, posebno s obzirom na rastuće trendove putovanja tijekom cijele godine, putovanja i navika novih generacija te klimatske promjene. Ključni naglasak stavlja se na iskustva i autentične doživljaje koji obogaćuju putovanja i čine glavni motiv putovanja suvremenih turista te brigu o utjecaju turizma na lokalne zajednice i destinacije.

koji obogaćuju putovanja i čine glavni motiv putovanja suvremenih turista te Održivost, digitalizacija i inovacije ostaju temelji konkurentnosti destinacija, jer je turizam grana iznimno visoke dinamika i brzog tempa promjena tržišta, a samo u godinu dana čak 30% putnika prihvatilo je AI kao glavni alat u planiranju svojih putovanja.

ostaju temelji konkurentnosti destinacija, jer je turizam grana iznimno visoke dinamika i brzog tempa promjena tržišta, a samo u godinu dana čak 30% putnika prihvatilo je AI kao glavni alat u planiranju svojih putovanja. Mladi i njihova rješenja nužno trebaju biti uključeni u oblikovanje turističkih politika i praksi, s obzirom na to da čine gotovo 50% tržišta.

Foto: Niko Goga

Na konferenciji je sudjelovalo više od 40 uglednih govornika iz Hrvatske, regije i svijeta, među kojima ističemo Tonči Glavina, ministar turizma i sporta Republike Hrvatske, Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za promet i turizam (TRAN) te Tourism Task Force, Teodora Marinska, COO European Travel Commission, Dubravka Kalin, generalna direktorica za turizam u Ministarstvu gospodarstva i turizma Republike Slovenije, Maja Bakran Marcich, zamjenica glavnog ravnatelja DG MOVE Europske komisije, Julije Domac, predsjednik FEDARENE i savjetnik predsjednika Republike Hrvatske, Suzanne Neufang, direktorica GBTA – Global Business Travel Association (SAD), Rajan Datar, novinar i voditelj BBC-a, Ged Brown, CEO Low Season Traveller, Siyka Katsarowa, European Spas Association, Simone Zagrodnik, EHTTA – European Historic Thermal Towns Association, Thomas Boemkes, Diversity Tourism i ITB Berlin, Ivana Budin Arhanić, članica Uprave Valamar Riviere, Maja Pak Olaj, direktorca STO, Siniša Topalović, Globalni voditelj za turističko savjetovanje, Horwath HTL, Frank Marr, Sports & Travel Media, Dario Marčac i Dijana Domonkoš, CREW Media, Tine Murn i Robert Dee, New Deal Europe, te brojni drugi stručnjaci i inovatori.

Konferencija TOURISM 365 još je jednom dokazala da turizam nije samo gospodarska grana, već i pokretač društvenih promjena, suradnje i stvaranja dodane vrijednosti.