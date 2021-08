Hrvatska će primiti 20 Afganistanaca koji su radili za naše snage

Hrvatska će primiti 20 afganistanskih državljana koji su godinama bili potpora i radili za hrvatske snage u toj zemlji. Njima sada, kao i drugom lokalnom osoblju koje je radilo za zapadne saveznike, prijeti odmazda talibana i životi su im neposredno ugroženi. Nije riječ o klasičnim izbjeglicama, čiju će zaštitu morati preuzeti susjedne zemlje kako bi se spriječio mogući novi migracijski val prema EU, već o ljudima koji su već prošli sigurnosne provjere, razne natječaje za posao te rad u institucijama te su već u sustavu domaćih institucija, a radili su kao prevoditelji i na sličnim poslovima za koje je potrebno visoko obrazovanje. Time Hrvatska ispunjava svoju dužnost prema tim ljudima, da ih zaštiti od mogućeg progona. Na isto postupanje prema lokalnom osoblju pozvala je i Europska služba za vanjsko djelovanje, a odazvale su se i druge države.

Prošli sve provjere

O problemu zaštite ranjivih skupina u Afganistanu nakon što su ondje vlast preuzeli talibani govorilo se na neformalnoj izvanrednoj konferenciji ministara vanjskih poslova, na kojoj se sudjelovao hrvatski ministar Gordan Grlić-Radman.

– Naglasio sam važnost zaštite ljudskih prava, posebno žena i djevojčica, kao i sigurnosti svih državljana EU te lokalnog osoblja koje je bilo zaposleno u EU delegaciji, a koje bi moglo biti metom odmazde talibana. Države članice, pa tako i Hrvatska, iskazale su spremnost za pružanje humanitarne zaštite za spomenuto osoblje. Hrvatska se odazvala pozivu Europske službe za vanjsko djelovanje da prihvati EU osoblje, jer su njihovi životi i sigurnost ugroženi od talibana ako ostanu u Afganistanu. Riječ je o 20 osoba, oni su bili potpora našim snagama, i naša dužnost je zaštititi ih. Prošli su sve potrebne sigurnosne provjere, kao i natječaje za rad u institucijama. Znači, to nisu neregistrirane osobe bez dokumenata, već poznate osobe u sustavima naših institucija – kazao je ministar.

Odmah nakon sastanka, neke države ponudile su organizaciju evakuacije: Francuska je tako kazala kako će osigurati infrastrukturu, Italija je ponudila zračni most, a Španjolska logistiku na terenu. Zanimljivo, ali i indikativno jest da su neke europske države još prije desetak dana ustrajale u tvrdnji da je Afganistan sigurna zemlja i da se mora nastaviti deportacija migranata u matičnu zemlju. U trenutku kad je postajalo jasno što se događa u Afganistanu, da zemlja tone u kaos, uz povlačenje američkih snaga, napredovanje talibana i upozorenja s terena da se oni koji su godinama radili za međunarodne snage i organizacije bivaju ostavljeni na cjedilu i da su im životi ugroženi, neke su EU članice prekinule vraćanje afganistanskih migranata u tu zemlju.

No šest članica EU, među kojima su i one koje se vole dičiti visokim standardima u zaštiti ljudskih prava, Danska, Nizozemska, Belgija, Njemačka, Austrija i Grčka, uputile su pismo Europskoj komisiji u kojem se tvrdilo kako obustava povratka “šalje krivi signal”, unatoč tomu što je i Europski sud za ljudska prava zatražio od Austrije da prolongira vraćanje barem do kraja ljeta. Sada i oni evakuiraju lokalno osoblje.

Unija će osigurati sredstva

No EU radi razliku između lokalnog osoblja i ostatka populacije, odnosno potencijalnih izbjeglica. Europska unija osigurat će međunarodnu zaštitu za oko 500 Afganistanaca koji su joj u proteklih dvadeset godina pomagali na terenu, ali će teret mogućih migracijskih valova iz te zemlje trebati preuzeti države u susjedstvu Afganistana, kazao je Anže Logar, ministar vanjskih poslova Slovenije koja u ovom predsjedava Vijećem EU.

Slovenija će tako primiti njih pet, Njemačka 60-ak,... Svi ministri vanjskih poslova članica EU složili su se da krizne prilike u Afganistanu ne smiju voditi u novi migracijski val prema Europskoj uniji, kao što je bilo 2015. i 2016.

– Europska unija će osigurati sva sredstva kako bi se s državama koje su u susjedstvu, odnosno graniče s Afganistanom, postigli dogovori da one snose teret tih mogućih migracijskih tokova – zaključio je Logar.

