Talibanski horor ne jenjava: Na ulicama pretučene žene i djeca, prosvjed ugušen u krvi

Nakon što su talibani jučer u pomirljivom tonu rekli da žele miroljubive odnose s drugim državama i da će poštivati prava žena u okviru islamskog zakona, već danas iz Afganistana stižu prizori pretučenih žena i djece i krvavo ugušeni prosvjed koji svjedoče suprotno.

Četiri osobe su poginule, a najmanje 13 ih je ozlijeđeno u prosvjedu mještana koji su danas pokušali postaviti zastavu u Jalalabadu, javlja NBC News. Novinari s terena javljaju i o pucnjavi pred aerodromom koji kontroliraju američke snage.

At least three people killed and several more injured in Jalalabad, Afghanistan, after gunshots were fired at a protest against the use of the Taliban flaghttps://t.co/xnoZAlHsgl pic.twitter.com/POPYK2vnoI