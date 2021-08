Afganistanska aktivistica o talibanima: 'Neće moći tek tako potjerati žene, ni ubiti svih 18 milijuna'

Od novinarki koje brišu računalne datoteke do kozmetičarki koje uklanjaju plakate iz svojih salona, brojne afganistanske žene ne žele riskirati kada su posrijedi novi talibanski čelnici u zemlji unatoč njihovim obećanjima da mogu nastaviti i dalje nesmetano raditi, no neke među njima ovih su se dana odvažile na drukčije ponašanje, zbog čega im se mnogi dive.

Tri dana nakon što su talibani munjevitom brzinom zauzeli Kabul na ulicama je malo žena. Neke među njima odlučile su izbrisati svoje račune na društvenim mrežama, a druge zatvaraju obrte i tvrtke i nose burke da ih se na otvorenom ne bi prepoznalo.

"Osjećam se kao zatvorenik. Ne usudim se izaći iz svoje kuće", rekla je nagrađivana afganistanska novinarka, koja je ostala anonimna zbog vlastite sigurnosti. Rekla da je već izbrisala sve svoje račune s društvenih mreža, uklonila računalne datoteke, uništila fotografije i skrila svoju nagradu.

"Talibani su rekli da žene mogu i dalje odlaziti na posao odjevene u u hidžab, ali ... tko zna hoće li djevojkama i ženama dopustiti daljnje obrazovanje i odlazak na posao? Za to nema jamstva s obzirom na njihovo dosadašnje ponašanje", dodala je.

Za vrijeme vladavine talibana između 1996. i 2001. djevojčicama je školovanje bilo zabranjeno, žene nisu smjele biti zaposlene, a lica su im morala biti stalno pokrivena. Izvan domova smjele su se kretati samo u pratnji muškog člana obitelji.

VIDEO Hassan Haidar Diab analizira situaciju u Afganistanu

Na prvoj konferenciji za novinare od zauzimanja Kabula, talibani su rekli da će ženama biti dopušteno obrazovanje, kao i zapošljavanje i rad u "u okvirima šerijatskog zakona".

U Kabulu su vlasnice manjih tvrtki uklonile sve fotografije žena iz kozmetičkih salona i krojačkih radnji u strahu od odmazde. Vlasnica jednoga velikog kabulskog frizerskog salona Reutersu je rekla da se nijedna njezina zaposlenica nije usudila vratiti na posao.

"Od rada u ovom salonu živjele su najmanje 24 obitelji, a zaradu su kući nosile ovdje zaposlene žene i djevojke. Pretpostavljam da će to odsad biti prošlost. Nijedna od mojih radnica nije spremna vratiti se i raditi u salonu zbog straha od talibana", ispripovijedala je.

No malena grupa žena u utorak se odvažila promarširati Kabulom ističući u rukama natpise na kojima je pisalo da traže da se "okonča strah u našim i tuđim srcima".

First protest of women in Kabul.#Afghanistan

Video of @HameedMohdShah pic.twitter.com/p2guH2kSj6