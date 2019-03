Hrvatska bi nakon BiH mogla izvesti sofver za dronove u još dvije zemlje

Hrvatska kontrola zračne plovidbe, pružatelj usluga u zračnom prometu, nada se izvozu svog softvera AMC Portal u jednu ili dvije države ove godine, nakon što će taj proizvod implementirati i Bosna i Hercegovina. „Vrlo smo optimistični. Tijekom 2019. godine očekujemo dogovore o izvozu u još jednu do dvije zemlje“, kaže Ranko Vuica, član tima za razvoj AMC Portala. „Ovo je hrvatski proizvod kojim smo daleko ispred konkurencije“, dodaje.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe, državna kompanija sa 750 zaposlenika i sjedištem u Velikoj Gorici, jedan je od izlagača na Svjetskom kongresu industrije upravljanja zračnim prometom u Madridu. Ovaj tjedan su tamošnjim štandovima na sjeveru grada prošle stotine osoba iz te industrije.

Ove godine će aplikacija AMC Portal postati operativna u BiH, čime je ta država postala prvo inozemno tržište za taj web alat koji je u operativnoj uporabi u Hrvatskoj od 2017. godine. Ona je ove godine nadograđena mobilnom verzijom pod nazivom AMC Portal Mobile.

Aplikacija za mobilne telefone namijenjena je korisnicima sustava bespilotnih zrakoplova (dronova, RPAS/UAS), čiji je broj znatno porastao proteklih godina. I dok je 2017. godine u Hrvatskoj bilo oko 400 zahtjeva za uporabu zračnog prostora od operatera sustava bespilotnih zrakoplova, prošlu godinu je taj broj narastao na preko 8000.

Primjena ovih sustava u naglom je i stalnom porastu jer su područja njihove primjene višestruka, od samih državnih službi poput nadzora državne granice, mora, poljoprivrednih kultura i infrastrukture. Dronove sve više koriste i mali civilni korisnici za svoje potrebe poput snimanja raznovrsnih događanja, kao što su svadbe ili nogometne utakmice, ili pak izrađivanje turističkih fotografija iz zraka.

Od početka ove godine broj zahtjeva je višestruko narastao u odnosu na prošlu godinu, a sličan trend je i u drugim zemljama. Budući da ove letjelice postaju sve učestaliji sudionik zračnog prometa potrebno je odobrenje državnih institucija za njihovo sigurno korištenje.

„Kupac i korisnik drona može se putem AMC Portala na jednom mjestu informirati o svemu što je potrebno za siguran pristup zračnom prostoru, pa tako i o potrebnim odobrenjima koje je dužan ishoditi. Mobilna aplikacija je omogućila da korisnik dobije najbrži mogući pristup zračnom prostoru, tamo gdje je to moguće na siguran način, bez ugrožavanja sigurnosti ostalih sudionika u zračnom prostoru", kaže Vuica.

Korisnici u Hrvatskoj mogu besplatno koristiti tu aplikaciju, a za predaju zahtjeva i rezervaciju te uporabu zračnog prostora potrebna je registracija na AMC Portal. AMC Portal ponudio je informatičku integraciju svih sudionika u postupku – Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, MUP-a, MORH-a i same Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Ono što Hrvatska kontrola zračne plovidbe prodaje u inozemstvu jest sam proizvod, idejno rješenje, koje na jednom mjestu okuplja sve potrebne institucije neophodne za dobivanje dozvole za korištenje zračnog prostora.

„Zadovoljni smo interesom potencijalnih kupaca na sajmu“, kaže Vuica. Njihovi glavni konkurenti su kompanija Skyguide iz Švicarske, AirMap iz Sjedinjenih Američkih Država te Altitude Angels iz Ujedinjenog Kraljevstva.

„Mi se u području integracije sustava bespilotnih zrakoplova u zračni promet i prostor nalazimo ispred svoje konkurencije jer je naš sustav jedini trenutno operativan i nudi potrebne dozvole za uporabu zračnog prostora od strane relevantnih službi, što se i pokazalo u razgovorima sa stručnjacima iz svijeta na ovom sajmu te njihovog interesa za nastavak suradnje s nama“, kaže Vuica. Tvrdi da je hrvatski proizvod AMC Portal trenutno najbolji na svijetu.

Potencijalni kupci su strane države te agencije za kontrolu letenja i sigurnost. U kompaniji nisu htjeli otkriti po kojoj cijeni nude AMC Portal u inozemstvu. Na štandu Hrvatske kontrole zračne plovidbe ističe se natpis „Drone up! We are ready“ (Dron gore, mi smo spremni).

„I dok dronovi mnogima smetaju u zračnom prostoru, ne žele ih, i pribojavaju ih se, mi želimo poručiti da smo spremni za te nove sudionike zračnog prometa, te da imamo rješenje kako bi promet ostao siguran i nakon njihovog uključenja“, ističe Vuica. Enormni rast broja dronova na europskom nebu potiče raspravu među dužnosnicima, te ubrzava razvoj tehnologije kako bi se reguliralo njihovo korištenje. Dronovi stvaraju poteškoće tradicionalnim subjektima na nebu pa tako i putničkim zrakoplovima.

Prošle godine je u Njemačkoj bilo 158 incidenata vezanih za dronove, što je dvostruko više nego 2017. godine, priopćila je kompanija za sigurnost zračne plovidbe u toj zemlji Deutsche Flugsicherung (DFS). U prosincu su pak dronovi omeli i zaustavili aktivnosti na londonskom aerodromu Gatwick.