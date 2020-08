Novi udarac za naš turizam: Hrvatska već od četvrtka na 'crvenoj listi' Velike Britanije?

Hrvatska bi već sutra mogla biti uklonjena s liste "koridora za putovanje" Ujedinjenog Kraljevstva, nakon što su u Velikoj Britaniji potvrđeni prvi uvezeni slučajevi koronavirusa povezani s boravkom našoj zemlji.

Ako se mjera formalno potpiše, to znači da će sve osobe koje dođu iz Hrvatske u Britaniju morati u 14-dnevnu karantenu. Službena bi najava mogla biti objavljena već sutra, a to bi moglo utjecati na tisuće britanskih turista koji već borave u Hrvatskoj, piše The Guardian.

Danas poslijepodne o toj su temi ministri održali sastanak koji je vodio ministar prijevoza Grant Shapps.

Guardianu je rečeno da su zabilježeni slučajevi uvezeni iz Hrvatske, no njih točan broj još uvijek nije poznat.

Ukupni 14-dnevni broj slučajeva zaraze u Hrvatskoj, nakon 199 novih slučajeva zabilježenih u utorak, iznosi 37,7 na 100 tisuća stanovnika, u usporedbi s britanskih 21.

Paul Charles, direktor turističke konzultantske Agencije PC, smatra da je u Hrvatskoj trenutno oko 20 tisuća britanskih turista. Charles vjeruje i kako će Hrvatska biti jedina zemlja pogođena novim mjerama ovog tjedna. Prema podacima zrakoplovnih kompanija, od srijede do kraja rujna trebalo bi, na relaciji Velika Britanija - Hrvatska, proći 767 letova velikih zrakoplovnih tvrtki ukupnog kapaciteta 130.000 mjesta.

Prošli je mjesec Španjolska uklonjena s britanske liste koridora za putovanje, a putnici su tu obavijest dobili svega nekoliko sati prije uvođenja mjere. Turisti koji su tada boravili u Španjolskoj brzo su se vraćali kako bi izbjegli karantenu, a vjeruje se da će se slično dogoditi i u Hrvatskoj ako dođe do naglih promjena.

