Idući dani ključni za turizam: 'Ne treba se predati, neke zemlje moramo uvjeriti u ovo...'

Većina Austrijanaca koja je iznenada okončala ljetovanje u Hrvatskoj zbog odluke austrijskih vlasti da se nakon povratka moraju testirati na COVID-19, kući se vraća nevoljko. ‘Bilo nam je prekrasno, ovo je glupost’, ‘Ta se odluka trebala odnositi na neke regije, ne na cijelu Hrvatsku’, samo su neki od komentara razočaranih Austrijanaca, koji su prekinuli odmor kako bi do ponoći u ponedjeljak u svojoj zemlji uhvatili besplatan test.

Idući dani ključni

Nakon tog roka, naime, sami trebaju snositi trošak testiranja. Očekivano, broj im se na Jadranu naglo smanjuje. Samo od petka do utorka otišlo ih je desetak tisuća, stao je i buking za nadolazeće tjedne, a zaredali su i otkazi već najavljenih dolazaka austrijskih gostiju. Udar na sezonu iz Austrije uslijedio je samo nekoliko dana nakon sličnog poteza talijanskih vlasti. Hotelijeri nastoje spasiti što se spasiti može. Vodeće turističke kompanije odmah su organizirale mogućnost testiranja gostiju iz Austrije i iz drugih zemalja koje to traže prilikom povratka njihovih građana još dok su kod nas na odmoru. Većina omogućava potpuno besplatno testiranje ili ga sufinanciraju. Ne očekuje se da to anulira odluke austrijskih i talijanskih vlasti, ali kao gesta, u sezoni neizvjesnosti kada lijepe geste mogu donijeti prevagu, i to je puno. Iako, ovogodišnja turistička utakmica zapravo se i ne igra na turističkom terenu. Za domaće turističke boje igraju svi građani svojim odgovornim ponašanjem, na čelu s epidemiolozima. A za turizam je, parafraziraju turistički radnici naše epidemiologe, sada ključno idućih nekoliko dana.

– Situacija se mijenja iz dana u dan. Ali, sezona nije gotova. daleko od toga. Ne treba se predavati, važno je idućih dana popraviti epidemiološku sliku i uvjeriti neke zemlje da stanje u Hrvatskoj promatraju po regijama, a ne u cjelini – kaže šef Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić, koji ne želi spekulirati o mogućnosti da se još neke zemlje postave poput Italije i Austrije.

Ali, to je neizbježno. Nakon izjave glasnogovornika slovenske vlade Jelka Kacina da će, zbog dramatično rastućeg broja zaraženih u Hrvatskoj, tema na sjednici slovenske Vlade biti rok za povratak slovenskih turista iz Hrvatske bez karantene, reagiralo je i naše Ministarstvo turizma.

Prognoza do kraja godine

– Odbacujemo njegove navode kako je u Hrvatskoj stanje dramatično. Tijekom lipnja zabilježili smo približno 207.000 dolazaka te 1,1 milijun slovenskih noćenja, u srpnju približno 382.000 dolazaka i 3,4 milijuna noćenja, a dosad u kolovozu otprilike 238.000 dolazaka te 2,2 milijuna noćenja od kojih se 71,4 posto ostvaruje u Istri, Kvarneru i Lici. Upravo u te tri županije imamo deset novozaraženih od COVID-19 u protekla 24 sata. Percepcija Hrvatske je kod većine slovenskih turista iznimno dobra, u Hrvatskoj se osjećaju sigurno – poručuju iz Ministarstva turizma dodajući kako će Hrvatska nastaviti činiti sve kako bi mjerodavne inozemne institucije imale točne informacije na temelju kojih donose odluke o uvrštenju zemalja na rizične liste, odnosno na popise sigurnih zemalja.

Kako bilo, dosad je išlo dobro. Hrvatsku je od početka godine posjetilo 6,1 milijuna turista, odnosno 41 posto od lanjskog broja, a ostvareno je 40,8 milijuna noćenja, što je 52 posto od lani. Sve skupa, puno više od 30-ak posto, koliko se proljetos činilo kao vrlo dobar rezultat.

– Rezultati su odlični, posebice ako se u obzir uzmu početne prognoze. Kako će se razvijati situacija do kraja godine teško je prognozirati. Radimo bez predaha, kako u uredu u Zagrebu, tako i u predstavništvima u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Sloveniji, Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj, Velikoj Britaniji. Najave za rujan i posezonu su zasad dobre, ali realizacija ovisi o epidemiološkoj situaciji i kod nas i na emitivnim tržištima. Ukoliko situacija ostane slična sadašnjoj, očekujem da ćemo zadržati bolje rezultate od prvotno predviđenih – kaže direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.