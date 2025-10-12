Naši Portali
Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

Hrvatska, ako želi biti više od kulise, mora prestati živjeti u hramu svetog Potemkina

12.10.2025. u 12:18

Mi i dalje volimo održavati privid pobožnosti u kojem sve izgleda uredno i živo, osim što ništa zapravo nije

Europa sve češće svjedoči prizorima koji su donedavno bili nezamislivi: razbijeni oltari, išarane fasade, ukradene relikvije. Na prvi pogled riječ je o vandalizmu, ali ispod površine pulsira dublji poremećaj, nestanak osjećaja za sveto. Crkve, nekoć prostori tišine i treptaja božanskoga, danas su pretvorene u muzeje i kulise. Tamo gdje su se nekoć šaptale molitve, danas škljocaju mobiteli. Sakralno je izgubilo svoj obrambeni sloj, a s njim i sposobnost da izazove (straho)poštovanje. Europa je, čini se ponekad, zaboravila kako se pristupa svetome.

vandalizam Kršćanstvo crkve

