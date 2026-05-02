Hrvat progovorio nakon 40 godina rada u Njemačkoj: Evo kolika je mirovina

Odlazak u inozemstvo u potrazi za boljim standardom, u narodu poznat kao “trbuhom za kruhom”, posljednjih je godina postao učestala pojava. Više zarade, sigurniji radni uvjeti i potraga za stabilnijom budućnošću među glavnim su razlozima iseljavanja, a kao najčešća destinacija ističe se Njemačka.

Raspravu na tu temu potaknuo je korisnik popularne Facebook grupe “Balkanci u Nemačkoj”, postavivši pitanje koje je izazvalo brojne reakcije: “Isplati li se raditi čak 40 godina u Njemačkoj da biste na kraju imali mirovinu od 1.100 eura?” Svoju dvojbu dodatno je pojasnio riječima: “Radiš 40 godina u Njemačkoj, čekaš da navršiš 67 godina, i onda dobiješ mirovinu od 1.100 eura… vrijedi li to, lomiti leđa u tuđini?”

U komentarima su se javili brojni radnici iz Hrvatske, iznoseći osobna iskustva i usporedbe s domovinom. Jedan od njih istaknuo je: “Čak i ako je tako, imaš priliku tijekom tih godina nešto uštedjeti. Ovdje ne samo da ne možeš ništa uštedjeti, nego se moraš i zaduživati da bi preživio. A na kraju dobiješ jadnu mirovinu.”

Drugi sudionik rasprave naglasio je važnost povratka nakon radnog vijeka: “Isplati se ako se nakon umirovljenja vratiš u svoju zemlju; inače, s 1.100 eura u Njemačkoj jedva možeš priuštiti kruh i sol.” Sličan stav iznio je još jedan komentator: “Leđa lomiš i u vlastitoj državi, a onda ti daju mirovinu koja nije dovoljna ni za hranu.”

U raspravu se uključio i korisnik koji je ponudio drukčiji pristup, usmjeren na dugoročnu financijsku strategiju: “Kakva vas mirovina čeka kod kuće? Poanta je da tijekom tih 40 radnih godina pokušate izgraditi neki vlastiti posao koji će vam u starosti biti dodatni izvor prihoda. Umjesto da gradite vile po selima i stavljate kipove lavova na ulaz, kupujte stanove i iznajmljujte ih, s vremenom će cijene nekretnina rasti, pa ćete imati nešto od čega možete živjeti ili što možete prodati. Naravno, ne kažem da ljudi imaju gotovinu za stan, ali zato postoje krediti. Radiš svoj posao, podigneš kredit za stan, iznajmljuješ ga da pokrije ratu i još nešto ostane. Godine prolaze, stan se sam otplati, a nakon 20 godina možeš ga prodati za dvostruko više. Nije to jednostavno, traži održavanje, ali na kraju se itekako isplati.”