Pogođen dobitak: 120.000.000 odlazi u sretnom igraču u Njemačku

Večeras je osvojen Eurojackpot vrijedan čak 120 milijuna eura. Sretni igrač pogodio je kombinaciju 5+2 u 76. kolu ove popularne igre Hrvatske lutrije. Dobitak je pogođen u Njemačkoj. Izvučeni brojevi bili su 7, 18, 31, 32, 33 te dodatni brojevi 10 i 11, a upravo su oni donijeli rekordni dobitak.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u petak, a novi glavni dobitak iznosi 10 milijuna eura.