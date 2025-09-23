Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
BREAKING
FOTO Detalji strave u Slavoniji: U pucnjavi ubijen stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća?
Likvidacija u Slavoniji: Presreo muškarca na cesti i ubio ga. Još je u bijegu
Poslušaj
Prijavi grešku
EUROJACKPOT

Pogođen dobitak: 120.000.000 odlazi u sretnom igraču u Njemačku

Eurojackpot listi?
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.09.2025.
u 21:55

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u petak, a novi glavni dobitak iznosi 10 milijuna eura

Večeras je osvojen Eurojackpot vrijedan čak 120 milijuna eura. Sretni igrač pogodio je kombinaciju 5+2 u 76. kolu ove popularne igre Hrvatske lutrije. Dobitak je pogođen u Njemačkoj. Izvučeni brojevi bili su 7, 18, 31, 32, 33 te dodatni brojevi 10 i 11, a upravo su oni donijeli rekordni dobitak.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u petak, a novi glavni dobitak iznosi 10 milijuna eura.
Ključne riječi
Njemačka Hrvatska Lutrija Eurojackpot

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još