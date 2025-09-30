Hrstić najavila nove mjere za dijabetičare: više trakica, bolja terapija i novi plan specijalizacija

Ministrica Irena Hrstić apsolutno podržava vraćanje prava na veći broj trakica za mjerenje glukoze osobama koje šećernu bolest liječe tabletama – s dosadašnjih 50 na 100 trakica godišnje. Priopćili su to iz Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga (HSDU) nakon sastanka s ministricom zdravstva, kojeg su ocijenili značajnim korakom naprijed u unaprjeđenju skrbi za osobe s dijabetesom.

"Ministrica je naglasila da je već razgovarala s HZZO-om i da će poslati zaključak sastanka te osigurati daljnje korake prema provedbi ove odluke. HSDU će u tom procesu pridonijeti pribavljanjem pozitivnog stručnog mišljenja dijabetološke struke, a osigurano je već pozitivno mišljenje Hrvatskog Društva obiteljskih doktora", navode iz Saveza.

Ističu da je za Ministarstvo zdravstva pohvalno nedavno ukidanje doplata za djecu za inzulinske pumpe, određeno sniženje doplate za GLP lijekove (npr. poznati Ozempic) kod tipa 2, kao i raspisivanja natječaja za dodatne postupke liječenja dijabetičkih komplikacija u barokomorama. Izrazili su nadu u novi natječaj za dodatne postupke u barokomorama, kako liste čekanja ponovno ne bi narasle. Ministrica je naglasila potrebu racionalnog propisivanja terapije uz kontinuirano praćenje potreba te angažman struke.

Razmijenjena su stajališta o potrebi daljnjeg smanjenja doplata (GLP i SGLT2 lijekovi) i bržem uvrštavanju novih terapija poput Mounjara, pri čemu je ministrica ukazala na kompleksnost procesa i poručila da su hrvatski osiguranici u europskom vrhu po dostupnosti moderne terapije. Načelno se složila s prijedlogom da pacijenti budu vraćeni u upravna i stručna vijeća HZZO-a te najavila daljnje aktivnosti na tom planu.

Predstavnici HSDU-a informirali su ministricu o teškom stanju u Referentnom centru Vuk Vrhovec gdje se usluge za osobe s dijabetes ograničavaju zbog širenja KB Merkur, kao i gubitku prostorija Saveza. Ministrica je izjavila je da će Referentni centar nakon obnove zadržati punu funkcionalnost. Također, u brojnim bolnicama, a posebno KBC Split i Bolnici Zadar, planira se povećanje broja endokrinologa kroz novi nacionalni plan specijalizacija. Naime, KBC Split je poznat po listama čekanja za pregled dijabetologa u trajanju od čak 6 mjeseci, a Zadar uopće nema dijabetologa.