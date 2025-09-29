Kardiolog upozorava: Ovo je pet najčešćih navika kojima Hrvati štete zdravlju srca

Na zdravlje srca ne utječe samo genetika, već u velikoj mjeri ovisi o svakodnevnim životnim navikama - što jedemo, koliko se krećemo i spavamo, kako se nosimo sa stresom… Kardiovaskularne bolesti svjetski su ubojica broj jedan. Prema podacima HZJZ-a, prošle je godine od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj preminula 20.341 osoba. Čak 85 posto slučajeva kardiovaskularnih bolesti, ističu stručnjaci, može se spriječiti.

Ususret Svjetskom danu srca, koji se obilježava 29. rujna pod sloganom „Svaki otkucaj je važan“, liječnici otkrivaju kojim to lošim navikama ili neodgovornim ponašanjem najčešće naštetimo zdravlju našeg srca.

Pušenje

Pušenje udvostručuje rizik od srčanog udara.

– Svaka cigareta oštećuje krvne žile, povisuje krvni tlak i ubrzava nakupljanje plakova u arterijama, što dugoročno ozbiljno ugrožava srce – ističe izv.prof.dr.sc. Aleksandar Kibel, voditelj interne medicine i kardiologije u Internacionalnom Medicinskom Centru Priora u Čepinu.

Nepravilna prehrana

Prehrana bogata zasićenim masnoćama, trans-masnoćama, soli i šećerom, a siromašna voćem, povrćem i cjelovitim žitaricama – značajno povećava rizik od bolesti srca i krvnih žila. Takva prehrana potiče nakupljanje kolesterola i povišenje krvnog tlaka, što vodi do koronarne bolesti, srčanog udara i hipertenzije.

Sjedilački način života

Redovita tjelesna aktivnost podrazumijeva barem 30 minuta umjerene aktivnosti većinu dana u tjednu. Hodanje, vožnja bicikla, plivanje ili ples – sve se računa. Nekretanje je, pak, „bolest“ današnjice.

– Tjelesna aktivnost jača srčani mišić, poboljšava cirkulaciju i elastičnost krvnih žila te smanjuje rizik od ateroskleroze i srčanih udara. Redovito kretanje pomaže i u održavanju zdravog krvnog tlaka – navodi profesor Kibel.

Ignoriranje visokog tlaka i masnoće

Zanemarivanje rizičnih faktora poput povišenog krvnog tlaka i masnoća u krvi ozbiljno ugrožava srce. Posebno oprezni, stoga, trebaju biti pacijenti s hipertenzijom - bolešću povišenog krvnog tlaka. Podmukla je to bolest koja se godinama može "provlačiti ispod radara" jer ne pokazuje nikakve simptome.

– Visoki tlak se često otkrije tek kada je već došlo do ozbiljnih oštećenja – na srcu, mozgu, bubrezima ili očima. Hipertenzija izaziva stalno opterećenje srca kao pumpe koja tjera krv kroz tijelo, kao i oštećenje krvnih žila zbog povećanog pritiska na njihove stijenke – upozorava naš sugovornik.

Redovno mjerenje tlaka jednostavna je, ali životno važna navika.

Pretilost

Održavanje zdrave tjelesne težine izuzetno je važno za naše zdravlje. Gubitak i samo 10 posto viška kilograma značajno smanjuje rizik od bolesti srca. Unatoč tome, alarmantni su podaci da je 65 posto Hrvata prekomjerne tjelesne težine, čime Hrvatska, uz Maltu, zauzima prvo mjesto u Europi.

– Debljina nije samo estetski problem. Ona ima ozbiljne i izravne posljedice na rad srca i krvožilni sustav, od povišenog krvnog tlaka i ateroskleroze do srčanog i moždanog udara – upozorava kardiolog Kibel, u čijem je fokusu medicinskog rada u IMC Priora i liječenje pretilosti.