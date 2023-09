Hrebak: Sve više građevinaca mi se žali da imaju sve manje posla, no to ne vidimo na padu cijena

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak bio je gost današnje Večernjakove emisije Politički intervju tjedna. S njim je razgovarala novinarka Iva Boban Valečić.

U fokusu su pregovori Vlade, izgleda da su svi spremni na suradnju. Ipak, od trgovaca još ne znamo koliki bi opseg moglo imati to pojeftinjenje trgovačkih lanaca. Imate li preciznije informacije?

Nemam, ali vjerujem da se uvijek treba razgovarati. Građani nakon povratka s godišnjih odmora su se ponovno suočili s rastom cijena što nije nekako logično. Tržište trenutno ne postoji - ono postoji kada imate ponudu i potražnju. Mi danas nemamo ništa veću ponudu ni potražnju, ali cijene luduju. Mi smo u nekim izvanrednim okolnostima gdje tržište funkcionira tako da se dogovorom moraju rješavati neke situacije. Treba biti oprezan, ne očekujem ni od koga da se određuje cijena pilećeg parizera kao u susjedstvu. Kada ovako poludi tržište, to nije dobro za gospodarstvo ni građane pa se treba uravnotežiti neke stvari.

Mislite da su trgovci pumpali inflaciju preko mjere koja je bila nužna?

Svatko od nas ima neku odgovornost i zašto smo počeli preskakati pravila u tržištu. S energentima smo imali čistu situaciju, ali su neke stvari svejedno poskupjele. Uvijek se zalažem za slobodu tržišta, ali kad tržište podivlja, ipak se neke stvari moraju resetirati. To se sada događa, Vlada je sjela s trgovcima i bankama. Nije normalno niti da banke podižu kamatne stope, ali ne dižu kamate na depozite građana. Oni koji štede im se ne događa ništa. Svatko želi ugrabiti svoju šansu.

Država je davala i plaće za vrijeme pandemije, zabetonirala se cijena energenata... Je li trebala tražiti nekakva jamstva kao što se priča u Španjolskoj?

Pogledajte veliku špekulaciju koja nas je uništila gledajući turističku sezonu. Otvorili smo granice, a cijene kuglice sladoleda su otišle na 3 eura. Htjeli smo na brzinu zgrnuti pare. Tako su isto htjeli i neki sektori gospodarstva. Država je po meni reagirala taman koliko je trebala da ja to kao liberal mogu podnijeti.

VEZANI ČLANCI:

Trgovci i stručnjaci tvrde kako smo dosegli kraj s rastom profita, a da trgovci diljem Europe počinju patiti od manje količine prodanih proizvoda. To bi po sebi trebalo značiti pad cijena. Postoji li doista zasluga Vlade što je dogovoren pad cijena?

Dobra je reakcija da je uslijedilo sada. Meni se sve više građevinaca žali da imaju sve manje posla, no vidimo li to na padu cijena? Ne. Bitno je da smo sjeli, razgovarali i da će do rezultata doći. Banke su tu isto u nekom međuprostoru špekulativno zaradile tako da će i one sad ići prema slobodnom tržištu. Sigurno bi se isto dogodilo da Vlada nije reagirala, ali za godinu ili godinu i pol, što mi nemamo. Puno će se brže ovako nešto dogoditi, a Vlada je došla do nekog ruba onoga što ja kao liberal može podnijeti. Tako su nas napadali i u pandemiji da smo previše liberalni, odnosno previše konzervativni. Cilj je Vlade postaviti određeni okvir koji nije prekompliciran i da se u njemu uspostavi sloboda ponude i potražnje.

Traži se i garancija za velike poduzetnike što se tiče cijene struje, odnosno da granica i dalje ostaje kroz mjere u slučaju da tržište podivlja na zimu. Imate li informaciju da će se to dogoditi?

Nisam siguran s koliko mjera pomoći još treba ići, van građana i malih poduzetnika. Pustimo tržište da samo prodiše. Ako ćemo stalno intervenirati, nema razloga da se uspostave normalni uvjeti. Također, plaće isto treba dizati, ali do određene mjere: ako ih drastično povećate, samim time povećavate i kupovnu moć građana, ali time i špekulacije koje na kraju dovode do velikog rasta cijena proizvoda i usluga.

Spomenuli ste ranije u svojoj izjavi da mislite da šef HEP-a Frane Barbarić neće dugo biti na svojoj poziciji.

Nemam nikakvih konkretnih dokaza, no mene zanima ilegalno sagrađena kuća predsjednika uprave HEP-a. I Državni inspektorat i ministar Bačić kazali su da je ilegalno sagrađena. Ako je dobio već dvije opomene, mislim da će je onda treći put država morati srušiti. Dogodi li se to, onda nisam siguran ima li on više kredita ili rejtinga da upravlja vodećom hrvatskom energetskom kompanijom. Bit će to jako teško za braniti u javnosti, pa dva puta je ignorirao upozorenja. Mislim da nije pametno da se oni i dalje prepucavaju, to će biti velika reputacijska šteta za sve nas. Podsjećam da tu aferu treba dobro istražiti, ali nije dobro da zbog toga pati naša odluka da stanemo snažno iza gospodarstva. USKOK tu može napraviti najveći epilog, evidentno je da je ona ušla u neku svoju srž i vidjet ćemo što će se dogoditi.

Cijeli intervju pogledajte u videu.