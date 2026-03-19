Švicarska tvrtka u Njemačkoj varala na uvozu aluminija iz Kine. Šteta 1,6 milijun eura

Zbog sumnje na carinsku prijevaru i utaju poreza prilikom uvoza aluminija iz Kine u EU, njemačka policija je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) obavila desetke pretraga na području pet saveznih njemačkih država. Riječ je o pretragama koje su obavljene u sklopu istrage Crna šuma tijekom koje je utvrđeno da predstavnici jedne švicarske tvrtke 2021. preko podružnice tvrtke iz Kine, uvozili aluminij u EU. Imali su i logističku tvrtku koja je u Njemačkoj upravljala s nekoliko ureda. Sumnja se da se aluminij nakon uvoza iz Kine prerađivao u njemačkoj podružnici švicarske tvrtke te da su se tom preradom dobivali razni proizvodi. Ti su se proizvodi potom prodavali drugim tvrtkama u Njemačkoj i inozemstvu.

EPPO sumnja da su osumnjičenici, kako bi izbjegli plaćanje antidampinških i kompenzacijskih carina, deklarirali robu pod netočnim tarifnim oznakama. Sumnjiči ih se i da su podnosili lažne račune kako bi podcijenili uvoz i izbjegli carine i poreze. Procjenjuje se da šteta koja je zbog toga nastala između 2021. i 2023. iznosi 1,6 milijuna eura.