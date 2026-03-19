ISTRAGA CRNA ŠUMA

Švicarska tvrtka u Njemačkoj varala na uvozu aluminija iz Kine. Šteta 1,6 milijun eura

EPPO
VL
Autor
Ivana Jakelić
19.03.2026.
u 08:20

Riječ je o pretragama koje su obavljene u sklopu istrage Crna šuma tijekom koje je utvrđeno da predstavnici jedne švicarske tvrtke 2021. preko podružnice tvrtke iz Kine, uvozili aluminij u EU

Zbog sumnje na carinsku prijevaru i utaju poreza prilikom uvoza aluminija iz Kine u EU, njemačka policija je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) obavila desetke pretraga na području pet saveznih njemačkih država. Riječ je o pretragama koje su obavljene u sklopu istrage Crna šuma tijekom koje je utvrđeno da predstavnici jedne švicarske tvrtke 2021. preko podružnice tvrtke iz Kine, uvozili aluminij u EU. Imali su i logističku tvrtku koja je u Njemačkoj upravljala s nekoliko ureda. Sumnja se da se aluminij nakon uvoza iz Kine prerađivao u njemačkoj podružnici švicarske tvrtke te da su se tom preradom dobivali razni proizvodi. Ti su se proizvodi potom prodavali drugim tvrtkama u Njemačkoj i inozemstvu.

EPPO sumnja da su osumnjičenici, kako bi izbjegli plaćanje antidampinških i kompenzacijskih carina, deklarirali robu pod netočnim tarifnim oznakama. Sumnjiči ih se i da su podnosili lažne račune kako bi podcijenili uvoz i izbjegli carine i poreze. Procjenjuje se da šteta koja je zbog toga nastala između 2021. i 2023. iznosi 1,6 milijuna eura.
aluminij Kina Švicarska Njemačka EPPO

nekakav
nekakav
08:46 19.03.2026.

a od nekud moraju doći velike plaće, ako ćeš pošteno platiti radnika nećeš ti se obogatiti nikad.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

