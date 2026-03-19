HORMUŠKI TJESNAC

Godine 1987. kada se to posljednji put dogodilo, trebalo 30 ratnih brodova za pratnju. Sada ja situacija još gora

FILE PHOTO: Illustration shows map showing the Strait of Hormuz and Iran
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
VL
Hina
19.03.2026.
u 08:10

Američki predsjednik Donald Trump sugerirao je da bi, nakon što njegovi vojni napadi "dokrajče" Iran, problem osiguranja prolaza tjesnacem mogao prepustiti zemljama koje ovise o izvozu nafte i plina tim plovnim putem.

Britanski vojni stručnjaci surađuju sa Sjedinjenim Državama u nalaženju mogućnosti za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Britanski stručnjaci su poslani u Središnje zapovjedništvo SAD-a, koje je odgovorno za američke vojne operacije na Bliskom istoku. No, izvori iz britanskog ministarstva obrane naglasili su da je situacija u Hormuškom tjesnacu toliko opasna da mnoge nacije u ovom trenutku nisu spremne tamo poslati ratne brodove.

Američki predsjednik Donald Trump sugerirao je da bi, nakon što njegovi vojni napadi "dokrajče" Iran, problem osiguranja prolaza tjesnacem mogao prepustiti zemljama koje ovise o izvozu nafte i plina tim plovnim putem. Britanski stručnjaci nastavljaju surađivati ​​sa SAD-om kako bi se tjesnac mogao ponovno otvoriti jer nastavak blokade prijeti globalnom gospodarstvu.

Doministar ministarstva obrane nadležan za oružane snage Alistair Carns rekao je da je "godine 1987. kada se to posljednji put dogodilo, trebalo 30 ratnih brodova za pratnju u Hormuškom tjesnacu".  "To vam daje samo primjer potrebnih resursa", napomenuo je. Rekao je da je situacija sada još složenija, s iranskim arsenalom koji uključuje brze jurišne brodove, različite vrste mina, balističke rakete i bespilotne dronove u zraku, na moru i ispod površine mora.

"Rekao bih da ovo mora biti multinacionalno rješenje. Trenutno nismo ni blizu tome, ali rekao bih jednu stvar: postoji jedna stvar gora od suradnje sa saveznicima, a to je rad bez njih“, rekao je Carns. Ministar obrane John Healey razgovarao je o situaciji s kolegama iz Francuske, Njemačke, Italije i Poljske u srijedu. „Surađujemo sa saveznicima kako bismo ojačali regionalnu sigurnost i zaštitili britanske interese“, rekao je Healey.

Drugi visoki dužnosnik obrane rekao je da je situacija „nevjerojatno promjenjiva“ i da je „razina prijetnje takva da ne vidim mnogo nacija koje bi bile spremne usred te prijetnje tamo poslati ratne brodove“. Ujedinjeno Kraljevstvo poslalo je razarač HMS Dragon kako bi pomogao u obrani Cipra od dronova i projektila, ali brod još nije stigao u istočni Mediteran. Piloti Kraljevske mornarice i Kraljevskog ratnog zrakoplovstva letjeli su 650 sati u operacijama na Bliskom istoku, a britanske snage oborile su više od 40 dronova od početka krize.

rat na Bliskom istoku napad na Iran Hormuški tjesnac

