VIDEO Nazvao Bulja 'ustaškim govedom' on za Večernji poručio: 'Neka on i njegov četnički šef dođu kad god žele'

Srpski ministar za javna ulaganja Darko Glišić izazvao je novu političku buru nakon što je u televizijskom gostovanju zaprijetio sinjskom gradonačelniku i saborskom zastupniku MOST-a Miru Bulju, poručivši da će mu, ako ga sretne, 'opaliti šamar' te ga pritom grubo izvrijeđao i nazvao 'ustaškim govedom'. Povodom tog incidenta Bulj danas govori za Večernji TV u razgovoru s novinarkom Petra Balija. Podsjetimo, sukob je započeo nakon što je Bulj na društvenim mrežama objavio fotografiju rukovanja Andreja Plenkovića i Aleksandra Vučića, uz oštre poruke na račun srpskog predsjednika. Reakcije koje su uslijedile dodatno su zaoštrile ionako napete odnose, a Bulj je jučer kasnije poručio kako Hrvati žele mir i suživot, ali utemeljen na istini i rješavanju otvorenih pitanja iz prošlosti.

- Ovo nije prvi put da se događaju ovakve stvari. Riječ je o Glišiću, kumu Aleksandra Vučića, političara koji dolazi iz kruga ljudi povezanih sa Šešeljem, čija je retorika tijekom Domovinskog rata huškala srpski narod. Kada je 1995. došlo do stvarnih sukoba, i Vučić i Glišić napustili su Hrvatsku, što ovaj njihov današnji nastup čini još licemjernijim i, po mom mišljenju, kukavičkim.

Jučer sam mu i osobno poslao poruku, jer sam tek sinoć vidio njihove objave, odnosno jučerašnje govore Aleksandra Vučića u kojima se ponovno izrugivao Hrvatskoj, pa i meni osobno, govoreći kako „traktori ne lete“. Ako već žele govoriti o „traktorijadama“, nadam se da se takve stvari više nikada neće ponoviti. Smatram da bi im bilo puno pametnije da se bave vlastitim problemima unutar Srbije, umjesto da se konstantno bave Hrvatskom i Hrvatima. Također sam poručio da, ako imaju volje, slobodno dođu – neka Glišić povede i svog šefa. Ako im je do toga, mogu doći kad god žele. - poručio je Bulj.

- Na stalne provokacije koje dolaze prema Hrvatskoj prečesto nailazimo na glasnu šutnju hrvatske Vlade i diplomacije. Umjesto jasnog odgovora, svjedočimo situacijama u kojima se takve aktere dočekuje uz počasti, kao što je to bio slučaj u Dubrovniku gjde su ga dočekali Andrej Plenković, uz sudjelovanje Mate Frankovića. Tamo se, na zidinama slobodnog grada Dubrovnika, iznosila retorika koja vrijeđa Hrvatsku i njezinu povijest, uključujući pokušaje prisvajanja Dubrovnika kao „srpskog grada“, što je potpuno neprihvatljivo.

Vrijeme je da se Hrvatska jasno zauzme za svoj mir, sigurnost i napredak. To mora biti prioritet. Ovakvo zveckanje oružjem i provokacije zahtijevaju jasan odgovor i podsjećanje na činjenice. Godine 1995. Hrvatska vojska je, kao pobjednička i humana vojska, omogućila koridor kroz koji su se povukle snage koje su sudjelovale u agresiji, uključujući i političke aktere koji danas ponovno šire zapaljivu retoriku. Nadam se da im više nikada neće pasti na pamet ponavljati takve politike. Danas Hrvatska nije slaba niti će se povlačiti. Poruka je jasna, neka se bave vlastitim problemima unutar Srbije, a Hrvatsku i Hrvate neka ostave na miru.

- Hrvatska Vlada samo cvili, često reagira mlako i nedovoljno odlučno, dok se s druge strane takve aktere prima bez jasnih uvjeta. Očekivalo se više, konkretna pitanja i jasni zahtjevi, primjerice vezani uz ratnu odštetu i rješavanje otvorenih pitanja iz Domovinskog rata. Prije svega, riječ je o ratnoj šteti koja se procjenjuje na oko 30 milijardi dolara, ali i o pitanju nestalih osoba. Hrvatska mora inzistirati na potpunom popisu svih nestalih iz Domovinskog rata, jer je to temeljno humanitarno i političko pitanje koje još uvijek nije riješeno.

Umjesto takvog pristupa, često smo svjedočili svojevrsnom dodvoravanju i izostanku jasne politike. Ta „glasna šutnja“, uz oslanjanje na europske i međunarodne institucije bez vlastite inicijative, djeluje nedovoljno i nelogično. Hrvatska u tim pitanjima mora nastupiti čvrsto i dosljedno. Po mom mišljenju, Hrvatska bi trebala koristiti sve dostupne političke mehanizme kako bi zaštitila svoje interese, uključujući i uvjetovanje napretka Srbije prema Europskoj uniji rješavanjem otvorenih pitanja. Dok god ne postoji puna suradnja, posebno oko nestalih osoba, teško je govoriti o normalizaciji odnosa.

Ako se Hrvatska već poziva na svoju ulogu u međunarodnim institucijama, tada mora jasno i dosljedno štititi vlastite interese, od ratne odštete do utvrđivanja odgovornosti za zločine počinjene tijekom velikosrpske agresije. - poručio je Bulj.

Cijelu emisiju pogledajte u video na Večernjem TV-u.