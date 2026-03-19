Hoće li Milanović zbog izraelskog sustava zaštite - zabraniti hrvatske leoparde?

Ne trebaju nam izraelski infekti ni bacili! Vjerovali ili ne poruka je to koju je poput bokserske rukavice u lice zalijepio hrvatski predsjednik ne samo izraelskom veleposlaniku u Zagrebu, već i cijeloj izraelskoj vladi. No, je li to antisemitska poruka na koju bi trebali reagirati svi Židovi, pitanje je sad? Kao i svi drugi koji shvaćaju sve skandalozne konotacije te poruke? Naravno, odmah će neki s pravom poskočiti pa uskliknuti fejknjuz! To nije doslovni citat onog što je Milanović izgovorio!



Istina, stvarno nije. Ovo je puna rečenica: "Ne trebaju nam tuđi infekti ni bacili, izraelski ni iranski!" No, kome nije jasno da je "nediskriminatorni" dodatak rečenici samo pokušaj kamufliranja izrečenog? Jer, nije Milanović tom niti nekom drugom prigodom ništa negativno rekao o iranskom režimu. Dapače, stao je u obranu ajatolaha i revolucionarne garde, ustvrdivši da taj režim nije ništa gori od drugih. Podsjetimo, radi se o totalitarnom režimu koji je samo u proteklih nekoliko mjeseci pogubio nekoliko desetaka tisuća iranskih građana kako bi u začetku ugušio svako sjeme političke opozicije, nedajbože pobune.