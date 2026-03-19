Hoće li Milanović zbog izraelskog sustava zaštite - zabraniti hrvatske leoparde?

Ne trebaju nam izraelski infekti ni bacili! Vjerovali ili ne poruka je to koju je poput bokserske rukavice u lice zalijepio hrvatski predsjednik ne samo izraelskom veleposlaniku u Zagrebu, već i cijeloj izraelskoj vladi. No, je li to antisemitska poruka na koju bi trebali reagirati svi Židovi, pitanje je sad? Kao i svi drugi koji shvaćaju sve skandalozne konotacije te poruke? Naravno, odmah će neki s pravom poskočiti pa uskliknuti fejknjuz! To nije doslovni citat onog što je Milanović izgovorio!
Istina, stvarno nije. Ovo je puna rečenica: "Ne trebaju nam tuđi infekti ni bacili, izraelski ni iranski!" No, kome nije jasno da je "nediskriminatorni" dodatak rečenici samo pokušaj kamufliranja izrečenog? Jer, nije Milanović tom niti nekom drugom prigodom ništa negativno rekao o iranskom režimu. Dapače, stao je u obranu ajatolaha i revolucionarne garde, ustvrdivši da taj režim nije ništa gori od drugih. Podsjetimo, radi se o totalitarnom režimu koji je samo u proteklih nekoliko mjeseci pogubio nekoliko desetaka tisuća iranskih građana kako bi u začetku ugušio svako sjeme političke opozicije, nedajbože pobune.
Islamski terorizam u Europi je sunitski, a ne šijitski, kaže Milanović. No, to ne znači da šijitskog terorizma nema, kao niti da Iran nije isprepleten i sa sunitskim terorističkim mrežama te da se crvene lampice trenutačno ne pale širom EU.
Komentara 6
Pitanje je da li vjerujete Izraelcima? Ja osobno ne bih kupovao nikakvu opremu od njih jer sam uvjeren da sva njihova oprema služi za špijunažu i da tu opremu mogu vrlo lako okrenuti protiv nas ako bude trebalo. Sjetite se pagera koje su podmetnuli Hezbolahu i to prije 5 godina da bi ih aktivirali 3 godine kasnije, da to je Izrael, na sve načine te pokušava prevariti.
Anušić nema niti tehničkog znanja niti trgovačke vještine za kupnju naoružanja. Poklonio je hrvatske tenkove a naručio za 1.2 milijardu eura tenkove sa ključnom komponentom iz Izraela, neprijateljske zemlje koja je Srbiji složila vojni sustav i prodala rakete dometa 300 km usmjerene na Zagreb. Za posao nabave treba angažirati inžinjere, a ako se hoćemo ciganiti i cjenkati onda Zubaka a ne kumeka sa placa.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Nuklearna katastrofa sve izglednija, pripreme za najgore već počele: 'Posljedice će trajati desetljećima'
Najveći svjetski nosač zrakoplova pogađa niz problema, mornarima je dosta! 'Plaćaju cijenu Trumpovih odluka'
Želite prijaviti greške?
Iransko-hrvatski pisac o životu u Teheranu usred krize i rata: 'Jedina briga je preživjeti do sljedećeg jutra'
Krediti iz sjene srušili dionice Deutsche banke, mnogi se boje širenja zaraze
Od šefa vlade iz Bruxellesa ogradio se i njegov ministar vanjskih poslova
Još iz kategorije
Dok je hrlio u Beograd nastupati, gdje je za Tonyja bio obraz koji nema cijenu?
Već zakazani koncert naprasno je otkazao, premda je u istoj dvorani prethodno nastupao već četiri puta, nakon apela pojedinih udruga hrvatskih branitelja
NATO je obrambeni, nije napadački savez za uvlačenje u rat iz obijesti
Trump je doveo Ameriku u situaciju u kojoj, baš kao i u Afganistanu i Iraku, može čak i dobiti svaku bitku, ali svejedno izgubiti rat
Strašna opasnost ne može se otkloniti optimizmom, a još manje vjerom u mudrost onih u čijim je rukama najviše oružja
U posljednjoj minuti povijesti odlučujemo hoćemo li zajedno živjeti u miru ili umrijeti kao ponosni glupani
Uz ovako iracionalnog Trumpa i NATO postaje besmislen
Pokazalo se da je kratak put od Trumpova “ne treba mi vaša pomoć” do “morate nam pomoći”, što otkriva raskorak između Trumpove arogantne retorike i geopolitičke stvarnosti
Zastupnik Restović prekršajno je blago. Nije ga lako naći, ali vrijedi truda
Nešto je trulo ako prekršitelj u četiri godine može platiti 16 prometnih kazni. Iako, ukidanje povlastice plaćanja dvije trećine kazne, opet će opteretiti sudove, jer od početka 2025. oko tisuću predmeta otišlo je u zastaru
Zašto se Srbi još obračunavaju s Hrvatima Posavine
Napetosti dodatno pojačavaju izjave oporbenih političara u Republici Srpskoj. Draško Stanivuković je, primjerice, u Gračacu u povodu Dana svetoga Save izjavio kako "ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu" te da "ova zemlja pripada nama"
Koje su granice 1991. branili branitelj? Na prvi pogled odgovor je jednostavan
Na prvi pogled odgovor je jednostavan. Ipak, javna retorika posljednjih desetljeća često iskrivljuje činjenice. Primjerice, tvrdi se da je vojska kojoj je pripadao i Franjo Tuđman 1945. okupirala Zagreb, kako je to svojedobno izjavio “gigant političke misli u Hrvata” Igor Peternel
Strojevi za ubijanje i nadzor građana ne smiju ostati bez ljudskog nadzora
Voditeljica odjela za robotiku u OpenAI-u Caitlin Kalinowski dala je ostavku nakon što je kompanija potpisala ugovor s američkim Ministarstvom rata
Zašto na HTV-u nije bilo mjesta za izložbu koja slavi hrvatsku povijest?
Nekada davno, mnogi se još sjećaju, na HTV-u je bilo mnogo dokumentarnih filmova i serija o daljoj i bližoj hrvatskoj prošlosti, poput legendarnih serijala Mladena Trnskog "U potrazi za izgubljenim vremenom", Vladimira Fučijaša "Prošlost u sadašnjosti" ili Mire Brankovića "U potrazi za Markom Polom".
Naravno da hoće, naš predsjednik Milanović je ubijedjeni pacifista!!! On je za mir, isto kao i drug Tito!!!