Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Hoće li Milanović zbog izraelskog sustava zaštite - zabraniti hrvatske leoparde?

19.03.2026. u 08:18

Islamski terorizam u Europi je sunitski, a ne šijitski, kaže Milanović. No, to ne znači da šijitskog terorizma nema, kao niti da Iran nije isprepleten i sa sunitskim terorističkim mrežama te da se crvene lampice trenutačno ne pale širom EU.

Ne trebaju nam izraelski infekti ni bacili! Vjerovali ili ne poruka je to koju je poput bokserske rukavice u lice zalijepio hrvatski predsjednik ne samo izraelskom veleposlaniku u Zagrebu, već i cijeloj izraelskoj vladi. No, je li to antisemitska poruka na koju bi trebali reagirati svi Židovi, pitanje je sad? Kao i svi drugi koji shvaćaju sve skandalozne konotacije te poruke? Naravno, odmah će neki s pravom poskočiti pa uskliknuti fejknjuz! To nije doslovni citat onog što je Milanović izgovorio!

Istina, stvarno nije. Ovo je puna rečenica: "Ne trebaju nam tuđi infekti ni bacili, izraelski ni iranski!" No, kome nije jasno da je "nediskriminatorni" dodatak rečenici samo pokušaj kamufliranja izrečenog? Jer, nije Milanović tom niti nekom drugom prigodom ništa negativno rekao o iranskom režimu. Dapače, stao je u obranu ajatolaha i revolucionarne garde, ustvrdivši da taj režim nije ništa gori od drugih. Podsjetimo, radi se o totalitarnom režimu koji je samo u proteklih nekoliko mjeseci pogubio nekoliko desetaka tisuća iranskih građana kako bi u začetku ugušio svako sjeme političke opozicije, nedajbože pobune.

Izrael Zoran Milanović

SC
Srbski Car Dušan Silni
08:56 19.03.2026.

Naravno da hoće, naš predsjednik Milanović je ubijedjeni pacifista!!! On je za mir, isto kao i drug Tito!!!

RA
RafaelZDS
08:52 19.03.2026.

Pitanje je da li vjerujete Izraelcima? Ja osobno ne bih kupovao nikakvu opremu od njih jer sam uvjeren da sva njihova oprema služi za špijunažu i da tu opremu mogu vrlo lako okrenuti protiv nas ako bude trebalo. Sjetite se pagera koje su podmetnuli Hezbolahu i to prije 5 godina da bi ih aktivirali 3 godine kasnije, da to je Izrael, na sve načine te pokušava prevariti.

Avatar Behemot
Behemot
08:48 19.03.2026.

Anušić nema niti tehničkog znanja niti trgovačke vještine za kupnju naoružanja. Poklonio je hrvatske tenkove a naručio za 1.2 milijardu eura tenkove sa ključnom komponentom iz Izraela, neprijateljske zemlje koja je Srbiji složila vojni sustav i prodala rakete dometa 300 km usmjerene na Zagreb. Za posao nabave treba angažirati inžinjere, a ako se hoćemo ciganiti i cjenkati onda Zubaka a ne kumeka sa placa.

