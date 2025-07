Hrabar, je li iskren? Erlić bez većine u Zadru, a prvi test uključivosti svih je na upravo objavljenim natječajima za pročelnike?!

Šimi Erliću se mora priznati da ima hrabrosti. Unatoč teretu lošeg funkcioniranja HDZ-ove izvršne vlasti u prošlom mandatu (ma koliko pokušavali optužiti oporbu koja jest imala većinu, ali gradonačelnik i pročelnici su HDZ-ovi), unatoč predviđanju da će zbog toga izgubiti izbore i naposljetku i unatoč Erlićevom osobnom teretu zbog oca kojeg oporba ni ovaj put nije propustila spočitati Šimi Erliću (njegovu ocu i Renu Sinovčiću se zbog NK Zadra još sudi) Erlić je napustio ministarsko mjesto i pobijedio u utrci za gradonačelnika Zadra. Hrabrost je pokazao i nakon današnjeg debakla HDZ-a na prvoj sjednici novog saziva gradskog vijeća koja nije konstituirana i u kojoj je dokazano da HDZ nema većinu) i spremno je rekao - ja se novih izbora ne bojim ni za vijeće ni za gradonačelnika.

I najavio je razgovore pozivajući na suradnju za dobrobit grada koji jedini u Hrvatskoj još nema proračun. Hrabro od Erlića, ali je li i iskreno? Vidjet će se to vrlo brzo i to ne samo na novoj sjednici gradskog vijeća kada možda i bude izabran predsjednik gradskog vijeća. Hoće li biti pretrčavanja, možda splitskog stanja uma (tajno glasovanje!?) ili koalicije s nekom od lista? Prebjezi u Zadru gotovo jedini pak nisu novost. I može se dogoditi da opet netko za “opće dobro” da ruku HDZ-u. Ovaj put im treba dva pojedinca, koji pak biraju između spuštanja glave na Kalelargi i uvrjeda (sudbina prošlih prebjega) i osobnog interesa. Manevar na sjednici gradskog vijeća u petak u kojem je HDZ predložio Denisa Barića s nezavisne liste Ive Žuvele (Žuvela za to uopće nije znao!), nije uspio postići ništa za ustroj vijeća i tek je bio primjetan šok na licima oporbe i vidna uznemirenost Barića koji je novinarima rekao da nikad ne bi podržao HDZ-ovog kandidata.

Nova sjednica je u roku od 30 dana i Erlić će morati sjesti s oporbom za stol i pokušati dogovoriti suradnju ili idu novi izbori. I tu će se vidjeti je li Erlić osim što je bio hrabar izašavši na izbore i osim što je uspio pobijediti s HDZ-ovom uvijek discipliniranom i motiviranom vojskom birača u utrci za gradonačelnika, ali ne i za vijeće, i iskren. Naime, direktori javnih poduzeća, pročelnici i oni koji odlučuju su iz HDZ-a. I oni imaju pravu vlast i svemoć i oporba to zna, kao što oporba ali i cijeli Zadar i zna da se iz tih redova kasnije regrutiraju HDZ-ovi ministri, gradonačelnici, župani... Uostalom tako je bilo i s Erlićem. I zato i baš oko nove sjednice gradskog vijeća na primjerima prekjučer objavljena dva natječaja za ispražnjena mjesta pročelnika (jedan je postao dogradonačelnik, drugi dožupan) znat će se hoće li Zadar i dalje funkcionirati po sistemu HDZ-u sve, prebjezima nešto, a ostalima ni mrvice. Novi pročelnici bit će HDZ-ovi igrači? Ajde možda nas ili njih, netko i iznenadi... Natječaji za pročelnike ureda gradonačelnika i komunalnih djelatnosti su do 30. srpnja...