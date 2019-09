HP želi povisiti cijene zbog većih troškova i ulaganja, HAKOM privremeno zabranio poskupljenje

Hrvatskoj pošti privremeno je zabranjeno da poveća cijene nekih univerzalnih usluga, odnosno cijena za dopisnice te pisma do 50 grama. Tako je odlučilo Vijeće HAKOM-a na sjednici krajem kolovoza, gdje se vijećalo samo o toj točki.

HP je, naime, obavijestio HAKOM da će povećati cijenu usluge dopisnica, u što spadaju čestitke i razglednice, te pisma do 50 g za oko 15 posto. Danas cijene za te usluge koštaju, kazali su nam u HP-u, 3,10 kuna.

Kako objašnjavaju u HAKOM-u, cijene univerzalnih usluga regulirane su Zakonom o poštanskim uslugama (ZPU). S obzirom na to da Hrvatska pošta jedina ima pravo i obvezu obavljanja univerzalnih usluga u razdoblju od 2013. do 2028. te da ima dominantan položaj u pismovnom segmentu poštanskog tržišta, HAKOM je donio Odluku o najviše dopuštenom prosječno ponderiranom povećanju cijena za košaricu usluga te unaprijed regulirao dozvoljeno povećanje cijena za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Košaricu usluga čine pismo do 50 grama u unutarnjem i međunarodnom prometu te preporučene pošiljke do 50 grama u unutarnjem i međunarodnom prometu. To predstavlja više od 85 posto univerzalnih usluga. Kako se predložene nove cijene HP-a nisu uklapale u ograničenje, tzv. price cap, koji je postavljen na povećanje od 4,44 posto unutar tri godine, Vijeće je donijelo privremeno rješenje i u ovome trenutku zabranilo izmjenu cijena univerzalne usluge HP-a. Izračun je pokazao da su cijene košarice ukupno povećane više od propisanog te za krajnjeg korisnika predstavljaju znatno povećanje, stoji u rješenju.

Pitali smo i HP da objasni planirano povećanje cijena, a oni kažu:

– Korekcija se traži radi rastućih troškova te značajnih ulaganja koja je Hrvatska pošta imala u prethodnom razdoblju, vezano uz automatizaciju i modernizaciju procesa što će dovesti do kvalitetnije usluge krajnjem korisniku. Radi se o uslugama koje nisu poskupjele od 2010. , dok se većina troškova u navedenom 9-godišnjem razdoblju više puta povećavala (primjerice, troškovi osoblja, energija, gorivo i sl.). Primjera radi, u protekle dvije godine prosječna mjesečna primanja poštara za opću dostavu povećana su čak 25 posto. Očekujemo da se konačna odluka donese u što kraćem razdoblju, kažu iz HP-a.

Trenutačno su u tijeku razgovori između Hrvatske pošte i HAKOM-a, tijekom kojih će Hrvatska pošta dostaviti dodatne izračune i projekcije traženog povećanja, ističu iz HP-a. Korekcija cijena prisutna je i kod ostalih poštanskih operatora, dodaju iz Hrvatske pošte.

Inače, univerzalne poštanske usluge čine 60 posto svih poštanskih usluga, a u 2018. je ostvareno ukupno 185,8 milijuna univerzalnih poštanskih usluga ili prihodi su bili 865,8 milijuna kuna.

