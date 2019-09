Hrvatica iz dijaspore tvrdi: 'Pokrali su nas, želim upozoriti druge da im se ne dogodi isto'

Redakciji Večernjeg lista javila se čitateljica koja je svoje neugodno iskustvo s Hrvatskom poštom željela podijeliti s javnosti kako bi, kaže, upozorila druge da nikada ne šalju novac poštom. "I kad je preporučeno, nije sigurno" - tvrdi gospođa M.M. (podaci poznati redakciji).

Gospođa je, naime, u preporučenom pismu iz Njemačke poslala 50 eura svojoj poznanici u Hrvatskoj.

"Pismo je bilo namijenjeno jednoj dragoj ženi koja prilično teško zarađuje svoju koricu kruha i uz to ima bolesnog muža. Zbog toga sam željela da joj u okviru mojih skromnih mogućnosti bar malo pomognem i poslala sam u tom preporučenom pismu 50 eura" - kaže nam M.M.

Pismo je poslala 22. lipnja, ali s obzirom na to da danima poslije nije stiglo primateljici poslala je upit pošti u Njemačkoj u koju je predala pismo. U odgovoru su je obavijestili da je pismo već 24. lipnja dostavljeno u Hrvatsku.

"Čekanje se nastavilo, a pisma nije bilo niotkuda. Kad je dozvoljeni rok prošao poslala sam "potjernicu". Odgovor od njemačke pošte stigao je brzo. U pismenom odgovoru pisalo je opet da je pismo 24. lipnja stiglo u Hrvatsku. Pretpostavljam u Zagreb odakle se onda šalje u druge gradove. Za dalje je znači odgovorna samo Hrvatska pošta. Nakon što je potjernica došla do Hrvatske pošte odjedanput je to pismo nevjerojatnom brzinom, u roku od 2 dana, konačno stiglo. Znači, nakon 20 dana. No stiglo je potrgano, odlijepljeno i s pokradenim sadržajem. Novac nije bio unutra", prepričava razočarana gospođa.

To je u njoj izazvalo toliki bijes da se odlučila pismenim putem obratiti direktno direktoru Hrvatske pošte, ali odgovor, tvrdi, nije dobila. Uputila je pritužbu i pošti nakon čega je njezina poznanica obaviještena da je "slučaj u ispitivanju" i da im ostavi broj žiroračuna kako bi joj, kad se slučaj riješi, poslali to što joj pripada.

- Do danas se ništa od toga nije dogodilo. Sad je već dva i pol mjeseca prošlo od kad sam poslala. Malo sam po internetu istražila i našla na raznim forumima da moj slučaj nije jedini. Ima na tisuće sličnih u kojima ljudi svjedoče kako se krade iz pošiljki i to na veliko - kaže M.M dodajući da je zbog svega toga željela bar druge upozoriti kako im se ne bi dogodilo isto.

- Nemam riječi jednostavno je tužno kakva je ta naša Hrvatska zemlja postala. Lopovi se osjećaju potpuno sigurni pa čak i u takvim institucijama - zaključuje razočarano.

Hrvatska pošta: Korisnici novac moraju slati putem usluga koje su za to predviđene

Od Hrvatske pošte smo zatražili komentar o cijelom slučaju, ali su nam kazali da se bez konkretnih podataka gospođe ili broja pošiljke ne mogu očitovati te da se pošiljatelj treba obratiti poštanskom operatoru putem kojeg je pošiljka poslana.

Također su napomenuli da su korisnici dužni za slanje novca odabrati usluge koje su za to i predviđene.

- Hrvatska pošta za slanje novca ima nekoliko usluga u unutarnjem i vanjskom prometu. U unutarnjem prometu novac možete poslati poštanskom uputnicom ili uslugom Cashexpress koja primatelju jamči uručenje novca u roku od 15 minuta u poštanskom uredu u koji je novac poslan. Za slanje novca u međunarodnim tokovima korisnici trebaju koristiti uslugu međunarodne poštanske uputnice. Korisnici su dužni za slanje novca odabrati usluge koje su za to i predviđene - ističu u Hrvatskoj pošti.

Upitali smo ih i koliko često zaprimaju pritužbe o neisporučenom ili pokradenom sadržaju te koliko slučajeva je uspješno riješeno.

- Obzirom da se dnevno u Hrvatskoj uruči 1.500.000 pošiljaka broj osnovanih prigovora broji se u promilima - odgovorili su.