Prkosne Kineze više nije briga za prodaju SAD-u: 'Ne nedostaje nam novca, bogati smo'

"Nije nas briga za prodaju Sjedinjenim Državama", kaže Hu Tianqiang čiji se štand s igračkama nalazi unutar najvećeg svjetskog veleprodajnog tržišta u malom kineskom gradu Yiwuu. To je ogroman izložbeni prostor s više od 75.000 trgovina gdje kupci dolaze u potrazi za gotovo svime, od svjetlucavih božićnih lampica i kuhinjskog posuđa do kišobrana i masažnih pištolja. Potreban je veći dio dana samo da se obiđe jedno odjeljenje, s obzirom na to da svaki od njih ima robu u količini koja odgovara hangaru zračne luke. Yiwu se nalazi u provinciji Zhejiang, duž istočne obale Kine. Ovo središte proizvodnje i izvoza, u kojem se nalazi više od 30 luka, lani je činilo 17% ukupne kineske prodaje SAD-u. To stavlja Yiwu, i ovu regiju, na prvu liniju trgovinskog rata između SAD-a i Kine.

Sada se kineski izvozi u Ameriku suočavaju s carinama do 245%. Američki predsjednik Donald Trump jasno je dao do znanja da posebno krivi Peking za preveliku dominaciju na globalnom tržištu. No, stvari su se ovdje promijenile od Trumpova prvog trgovinskog rata protiv Kine, koji je započeo 2018, ističe BBC. To je Yiwuu naučilo lekciju, koju Hu sažima: "I druge zemlje imaju novac!"

Taj prkos postao je poznata tema u drugoj najvećoj svjetskoj ekonomiji koja se priprema za još jednu turbulentnu Trumpovu predsjedničku vladavinu. Peking, koji je više puta ponavljao svijetu da SAD maltretira zemlje u trgovinskim pregovorima, još nije popustio u trgovinskom ratu. Propaganda na internetu se pojačala, slaveći kinesku inovaciju i diplomaciju u kontrastu s nesigurnošću koju je izazvao Trump. Na strogo kontroliranim društvenim mrežama u zemlji ima mnogo objava koje odražavaju obećanje vodstva da će Kina nastaviti borbu. U tvornicama i na tržištima, poslovni ljudi i izvoznici sada kažu da imaju druge alternative izvan Trumpove Amerike. Hu, primjerice, kaže da je oko 20%-30% njegovog poslovanja dolazilo od američkih kupaca. "Nije nam stalo do tih 20-30%. Sada uglavnom prodajemo Južnoj Americi i Bliskom istoku. Ne nedostaje nam novca, bogati smo", kazao je.

Neki vlasnici trgovina igračkama u SAD-u pisali su Bijeloj kući opisujući carine kao "katastrofalne" za njihovo poslovanje. "Cijela industrija igračaka mogla bi propasti. Gledamo potpuni kolaps opskrbnog lanca. Bit će stvarno ružno", upozorava Jonathan Cathey koji posjeduje tvrtku za igračke u Los Angelesu. Kaže da je zamjena dobavljača ogroman zadatak: "Potrebno je puno resursa na terenu za proizvodnju igračke, a mnoge od ovih kineskih tvrtki provele su 40 godina usavršavajući svoj zanat."

Kina je bila veliki dio prvih 100 dana Donalda Trumpa na dužnosti, s njegovom administracijom koja se direktno sukobljava s Pekingom. "On kao da pokreće križarski pohod protiv cijelog svijeta", kaže bivši viši pukovnik Zhou Bo koji je služio u Narodnoj oslobodilačkoj vojsci. "Ali naravno, najviše pokušava udariti Kinu."

SAD još uvijek uvelike ovisi o kineskoj proizvodnji kako bi zadovoljio vlastitu domaću potražnju. Walmart i Target navodno su prošli tjedan rekli Trumpu na sastanku da će kupci vjerojatno vidjeti prazne police i više cijene od sljedećeg mjeseca. Također su upozorili da bi šokovi u opskrbi mogli potrajati do Božića. Otprilike 90% svih božićnih ukrasa koji vise u američkim domovima dolazi iz Yiwua u Kini. Tamošnji prodavači kažu da se sada pokušavaju usredotočiti na prodaju Južnoj Americi. Većina trgovaca već zna nekoliko riječi engleskog. Sada kažu da moraju pozdraviti svoje nove kupce na španjolskom i arapskom.

