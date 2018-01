HNS: Bandiću, to što govorite nema veze sa zdravim razumom

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić na današnjoj je konferenciji za novinare iznio niz neistina o hrvatskom obrazovnom sustavu te optužio Ministarstvo obrazovanja da želi istisnuti vjeronauk iz škola, poručili su danas iz HNS-a.

U ovoj stranci kažu da "najodlučnije odbacuju sve neistine i manipulacije gospodina Bandića, koji očito želi ispolitizirati i umanjiti značaj jedne od najvažnijih reformi u Republici Hrvatskoj".

„Istina je da se HNS oduvijek zalaže za uvođenje religijskog odgoja u škole, ali ovom reformom u škole se uvodi jedan drugi predmet – informatika. Dakle, gospodine Bandiću, informatika se u škole ne uvodi da bi se istjerao vjeronauk, informatika se uvodi jer živimo u 21. stoljeću. Niz neistina koje ste danas izgovorili o radu stručnih ljudi koji provode reformu obrazovanja samo govore o tome da s temom niste upoznati pa vam predlažem da se primite komunalnih problema i krpanja cesta, a stručnjacima ostavite da nastave raditi svoj posao“, rekao je Tomislav Stojak, predsjednik zagrebačkog HNS-a.

HNS odbacuje i Bandićevo uvjerenje da će obrazovna reforma propasti.

„Ne brinite gradonačelniče, to što govorite nema veze sa zdravim razumom. Vama za informaciju, već u rujnu kreće novi obrazovni program kao dio pilot projekta u čak 70 škola. Stručnjaci rade na tome, na svu sreću“, rekao je Stojak.

Stojak je demantirao i navod da nema tko opremiti škole i da se nabava opreme provodi bez natječaja.

„Ministarstvo obrazovanja osiguralo je sredstva i proslijedilo ih školama da one same, putem natječaja, nabave opremu koja im treba i to se uvodi prvi put nakon 10 godina. Vjerojatno Bandić želi da se sredstva preusmjere u njegov proračun pa da se natječaji provode na njegov poznato „transparentan“ način“, rekao je.