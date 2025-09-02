Cijene stagniraju, hoće li Hrvatska izaći iz začaranog kruga inflacije

Cijene hrane i usluga nisu mirovale ni u kolovozu, tako da se slobodno može reći da su hrvatski građani iz ljeta izašli s još nižim životnim standardom. Prvo je 'zapaprio' srpanj, a onda je kolovoz donio nešto jači skok cijena usluga i nešto blaži skok cijena hrane. U isto vrijeme zabilježeno je pojeftinjenje energije pa je, kad se sve zbroji i oduzme, kolovoška inflacija na mjesečnoj razini ubrzala samo 0,1 posto, dok je u odnosu na kolovoz 2024. godine indeks potrošačkih cijena stagnirao na 4,1 posto.



Harmonizirani indeks potrošačkih cijena, usporediv s drugim europskim državama, bio je visokih 4,6 posto – više nego dvostruko jače od ostatka Europe, čiji se građani kao turisti i ove godine čude hrvatskoj skupoći. Registrirao ju je i Eurostat, europski statistički ured koji navodi da su cijene u hrvatskim hotelima i restoranima od početka 2015. do srpnja ove godine skočile čak 84 posto, dok je prosječno poskupljenje istih usluga na razini Europske unije bilo 45 posto.