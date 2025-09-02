Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
KOLOVOŠKA INFLACIJA UBRZALA SAMO 0,1 POSTO

Cijene stagniraju, hoće li Hrvatska izaći iz začaranog kruga inflacije

Autor
Ljubica Gatarić
02.09.2025.
u 17:56

Prvo je 'zapaprio' srpanj, a onda je kolovoz donio nešto jači skok cijena usluga i nešto blaži skok cijena hrane, ali i pojeftinjenje energije

Cijene hrane i usluga nisu mirovale ni u kolovozu, tako da se slobodno može reći da su hrvatski građani iz ljeta izašli s još nižim životnim standardom. Prvo je 'zapaprio' srpanj, a onda je kolovoz donio nešto jači skok cijena usluga i nešto blaži skok cijena hrane. U isto vrijeme zabilježeno je pojeftinjenje energije pa je, kad se sve zbroji i oduzme, kolovoška inflacija na mjesečnoj razini ubrzala samo 0,1 posto, dok je u odnosu na kolovoz 2024. godine indeks potrošačkih cijena stagnirao na 4,1 posto.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena, usporediv s drugim europskim državama, bio je visokih 4,6 posto – više nego dvostruko jače od ostatka Europe, čiji se građani kao turisti i ove godine čude hrvatskoj skupoći. Registrirao ju je i Eurostat, europski statistički ured koji navodi da su cijene u hrvatskim hotelima i restoranima od početka 2015. do srpnja ove godine skočile čak 84 posto, dok je prosječno poskupljenje istih usluga na razini Europske unije bilo 45 posto.

Ključne riječi
inflacija Troškovi cijene

Komentara 1

Pogledaj Sve
JO
jocoudriga
18:18 02.09.2025.

Najbolja vijest ovoga ljeta. Samo da potraje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još