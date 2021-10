HGSS spašavao penjače i turiste, ali i osiguravao penjačke smjerove, čisto kamenje…

Kolone penjača i planinara slijevale su se i proteklog vikenda prema Nacionalnom parku Paklenica.

Nešto i više je bilo zaljubljenika u prekrasnu prirodu i mitski Velebit uslijed besplatnog ulaza i turističke promocije zaštićenih dijelova prirode, a vrijeme ko iz priče, sve super za bajkovit doživljaj u kanjonu Paklenice, u Manitoj peći, lugarnici, fažolu u Planinarskom domu, kod Parića, Ramića, kroz bukovu šumu, na uređenim stazama uz “skriveni nadzor” divljih zvjeri, ali i nadzor službi Parka, GSS-a, svih onih zaslužnih za sigurnost u predivnoj ali i opasnoj prirodi na Velebitu.

Ovog proljeća je oko 30 spašavatelja Hrvatske gorske službe spašavanja svojim znanjem i vještinama otklanjalo nedostatke u penjačkim smjerovima, postavljalo nova sidrišta. Oni su čistili nakupine kamenja i nestabilno kamenje koje predstavlja opasnost prilikom penjanja i također su kako se navodi na stranicama HGSS-a u aktivnosti su sudjelovala i četiri djelatnika Nacionalnog parka Paklenica koji su svojim prisustvom osigurali sigurnost posjetitelja na planinarskim stazama u Nacionalnom parku Paklenica.

- Članovi Komisije za medicinu spašavanja svojim prisustvom u ovoj aktivnosti osiguravali su medicinsku skrb u slučaju povreda, ali na sreću nije bilo intervencija. Cilj ove i sličnih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja je prevencija i edukacija sudionika u sportskim aktivnostima i svih ostalih zaljubljenika u aktivnosti na otvorenom. Uz spašavanje kao primarnu zadaću, prevencija i edukacije jedne su od glavnih zadaća Hrvatske gorske službe spašavanja. Velebit i Nacionalni park Paklenica strukturirani su od vapnenačkih stijena pa je tako kamen dosta lomljiv. Tijekom godine, u Nacionalnom parku boravi jako puno penjača koji svojim aktivnostima dodatno oštećuju stijenu. Zbog same strukture stijene, često dolazi do oštećenja te se češće događaju nesreće penjača i planinara na planinarskim stazama - naveli su tijekom akcije iz HGSS-a, a mi smo oduševljeni ovog vikenda viđenom sigurnošću i uvjetima na stazama u Paklenici, razgovarali s predstavnicima i Nacionalnog parka i HGSS-a.

Dokaz odlicne koordinacije je i u tome što i na novinarski upit za priču upućuju jedni na druge za potpunu i cjelovitu informaciju. Glavni čuvar prirode Franjo Špalj podsjetio je na više intervencija uslijed odrona kamenja usljed jakog potresa koji se dogodio bas na području Starigrad Paklenice na proljeće.

- Tada je bilo više odrona i mi smo postavljali i mreže iznad bunkera. Odrona bude, ali reagiramo u suradnji s HGSS-om i drugima. Najviše je posla oko alpinističkih smjerova, penjačkih oznaka. Imamo i bilježnicu na ulazu u recepciju i alpinisti uvijek prijave ako fali nešto i ako je potrebna zamjena. Tada obavijestavamo HGSS. Prije nekoliko godina netko je uklanjao oznake na tim alpinističkim smjerovima i o tome smo obavjestili policiju. To je bio veliki problem jer ljudi ne bi znali gdje dalje po stijeni - rekao nam je Franjo Špalj.

Iz HGSS-a koji su ovog vikenda imali dvije intervencije spašavanja.

- Dežurni spašavatelji HGSS-a u NP Paklenica ovaj vikend imali su dvije akcije spašavanja. Obje akcije bile su sa osobama koje su imale teške ozljede. Prva se desila u subotu 16.10. kada je penjačica pala u smjeru “Aigor”, Kuk od Skradelin. Pri padu je ozlijedila obje noge. Nakon imobilizacije i transporta UT 2000 nosilima do ceste predana je HMP. Druga akcija bila je u nedjelju 17.10. Ozlijeđena osoba nije penjala već je osiguravala penjačkog partnera u Klancima na smjeru “Il viaggio”. On je pri padu povukao partnericu koja je udarila nogom o stijenu i zadobila otvoreni prijelom skočnog zgloba. Dežurni spašavatelji su sanirali ozljedu, a kako do smjera može doći vozilo HMP nije bilo potrebe za transportom. Unesrećena je upućena na operativni zahvat u zadarsku bolnicu. Obje unesrećene su hrvatske državljanke - istakli su iz HGSS-a o nesrećama.

Prije dva tjedna mađarski alpinisti su zapeli na Anića kuku i HGSS ih je spašavao po orkanskoj buri.

Foto: Frane Šarić

Pročelnik stanice HGSS Zadar Marko Dukić nam je rekao kako je ova godina po pitanju njihova djelovanja, prije svega spašavanja spada u prosjek prošlih godina, a da osiguravaju i pregledavaju teren po dojavi i dakako uočenom od samih pripadnika HGSS-a.

- Dakako da reagiramo po dojavi u osiguravanju sidrišta, postavljenih smjerova, osiguranju od pada a koje penjači koriste. penjači jave ako dođe do oštećenja pa ih popravimo, a reagiramo i ako kamenja popuste i mi ih onda porušimo. Nekoliko desetaka ljudi ovog proljeca je sve obišlo i to smo provjeravali osiguravši i zatvorivši taj prostor u to vrijeme. Same odrone nadziru iz službe Parka i bude ih uslijed kiša najviše i onda reagiramo - rekao nam je Marko Dukić dodajući kako je ove sezone bio prosječan broj intervencija.

Na početku penjačke sezone bio je jedan smrtni slučaj, a ozljeda je bilo.

- Najviše imamo intervencija na proljeće i jesen kada je penjača najviše, a ljeti se uglavnom događaju intervencije zbog vrućina, nedostatka vode kod zalutalih turista. Mi na Paklenici nemamo puno turista u japankama kao primjerice na Biokovu, ali ako i uočimo nekog u neadekvatnoj obući mi ga upozorimo - zaključio je Marko Dukić.

