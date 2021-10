Penava: Plenković nema časti i poštenja da se ispriča u ime HDZ-a

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava, koji se u četvrtak sastao sa članovima zagrebačkog DP-a, izjavio je kako predsjednik HDZ-a Andrej Plenković 'nema dovoljno časti i poštenja' da se ispriča u ime HDZ-a nakon odluke Vrhovnog suda u slučaju Fimi Media.

"Predsjednik Vlade nema dovoljno časti i poštenja i liderskih sposobnosti izaći pred narod, preuzeti odgovornosti i rasteretiti poštene ljude i reći - pogriješili smo. Uzeli smo nešto što nam ne pripada, ispričavamo se u ime onih koji su to počinili. To nismo mi ali naši članovi jesu, popravit ćemo se i idemo dalje nekim drugim smjerom. To bi napravio svaki lider i pošteni čovjek", izjavio je Penava ponovno se osvrnuvši na prošlotjednu presudu Vrhovnog suda u slučaju Fimi medija.

"Kad se (Plenković) poziva na Franju Tuđmana onda mu paše nasljeđe HDZ-a, međutim, kad mu puno sličniji gospodin Ivo Sanader i u puno bližem vremenu ne odgovara onda se odriče nasljeđa HDZ-a", ustvrdio je.

Govoreći od djelovanju DP-a u Zagrebu, predsjednik stranke Penava je rekao kako njih zanima život Zagrepčana te ocijenio kako se program stanke Možemo, koja je na vlasti u gradu, "urušava kao kula od karata".

"Zašto je stranka Možemo! imala ovakvu podršku kroz medije, odakle im sredstva, zašto se sada gube a tako su bili snažni u svojoj kampanji sa svojim revolucionarnih tezama dok se sada taj program urušava poput kule od karata, to treba pitati njih", kazao je.

Dodao je kako "ljudi trebaju shvatiti da su iz njih financijski mehanizmi koje hrvatska opcija kao što je Domovinski pokret nikada nije imala".

"Grad Zagreb je grad svih Hrvata, i onih u dijaspori ali i nas u Hrvatskoj ali na neki način i onih u BiH. Zanima nas da se svi ovdje osjećamo ugodno, da je grad reprezentativan, da stvari funkcioniraju na uljudan, moderan način, da svaki građani može zadovoljiti potrebe koje suvremeni čovjek ima. Siguran sam da će građani s Domovinskim pokretom iskomunicirati te potrebe, od one najniže razine, komunalnih probleme, problema kvartova do cjelokupne razine grada", izjavio je Penava.

VIDEO: Accuweather objavio detaljnu prognozu za ovu zimu, evo što su najavili za Hrvatsku