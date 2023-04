Hernádi otkrio što je na snimci napisao Sanaderu na papirić, ali i što je s otkupom dionica Ine

Devet godina nakon pravomoćne presude, po prvi put predsjednik i izvršni direktor mađarske kompanije MOL Zsolt Hernádi dao je ekskluzivni intervju RTL-u. Baš u ovom tjednu Ustavni je sud tada odbio njegovu žalbu i on ne smije izaći iz Mađarske do 2031. godine, kada nastupa zastara na njegovo izvršenje zatvorske kazne zbog davanja mita Ivi Sanaderu. Za tu je odluku, kaže, doznao preko medija.

Tvrdi da nije davao mito Ivi Sanaderu i da je to uspio i dokazati, tj. da nitko nije uspio dokazati suprotno. Odgovorio je i na pitanje što je Sanaderu napisao na papirić na famoznoj snimci iz jednog zagrebačkog restorana. "Niste li uočili da u Marcellinu, kada sjednem na javnom mjestu sa Sanaderom i razgovaramo, Sanader me pita za telefon, jedne, recimo, dugo godina javne osobe, starog političkog kolege, s kojim je provodio dosta vremena, a Sanader je htio putovati u Mađarsku, a i došao je u Mađarsku i želio se sresti s tom osobom. Tražio je njegov broj telefona. Ja sam njegov telefonski broj napisao na svoju posjetnicu, na poleđinu posjetnice, dao sam je Sanaderu, a on potom – koliko ja znam - s tom osobom sreo ovdje u Budimpešti koliko ja znam, ali kako…"

Nije htio odati o kojoj se to osobi radi te je rekao da se za to pita Sanadera. Dotaknuo se i izjave Plenkovića od prije sedam godina da želi otkupiti dionice INA-e od MOL-a. "Ja apsolutno razumijem da on želi otkupiti INA-u. Ja, pak, kažem da je Ina jako dobra kompanija, INA je izvrsna kompanija u kojoj mi volimo biti i želimo je dalje razvijati. Od ovog trenutka lopta nije na našem terenu. Ako netko nešto želi, neka kaže: volio bih to kupiti za ovaj ili onaj iznos. Mi i dalje ne želimo Inu prodati, jer INA je sastavni dio nas, mi smo zajedno dobri. Ovo je lijepa europska storija uspjeha", rekao je.

Na prodaju je spreman s uvjerljivim argumentima, no pita se: "Želite li je vi stvarno otkupiti? Žele li oni doista da INA postane tvrtkom u državnom vlasništvu? Hoćemo li se vratiti na razdoblje prije 2009. godine? Žele li oni to stvarno?" Na pitanje je li ga netko iz Vlade kontaktirao vezanu uz prodaju ili s nekom konkretnijom ponudom, rekao je da se razgovaralo, da su se određivale cijene na što su uvijek odgovoriti "nemojte se šaliti". "Jednostavno, u ovome se zapravo ništa opipljivo nije dogodilo, a moram dodati i kako nama to i nije u interesu. Jer nama je i dalje u interesu da INA bude tvrtka koja dobro funkcionira, jedna od determinativnih energetskih kompanija u srednjoj Europi. Što je ona, inače, već i danas."

