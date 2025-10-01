HEP uključuje grijanje: Domovi u Zagrebu i još pet gradova uskoro će biti topliji

Posljednjih su dana temperature sve niže pa HEP Toplinarstvo danas kreće s uključivanjem grijanja u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Kako HEP navodi, u tim gradovima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća krajnjih kupaca. Uključivanje grijanja u svim toplinskim podstanicama, pretpostavlja se, trajat će približno tri dana.

Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima, odnosno dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe. Nakon toga, slijede stambene i poslovne zgrade u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama i koje su spremne za prihvat toplinske energije.

"HEP-Toplinarstvo poziva krajnje kupce koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe, a njihove predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja, kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje", ističe HEP.

Ogrjevna sezona, dodaje se, završit će najkasnije 15. svibnja 2026. Naime, odluka o točnom terminu isključivanja grijanja donijet će se ovisno o vremenskim uvjetima.