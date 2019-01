HDZ prijevremene izbore ne priželjkuje, ali neće trpjeti Bandićeve ucjene.

Rad hrvatske Vlade usmjerava i usmjeravat će HDZ, a ne Milan Bandić, pa makar morali na prijevremene izbore. Poruka je to koja se da iščitati iz izjave predsjednika Sabora i glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića da će HDZ, pokuša li ih Bandić ucjenjivati svojim “nabujalim” klubom zastupnika, situaciju “prerezati” prijevremenim izborima.

HDZ neće bježati

U stranci su jučer objašnjavali da im prijevremeni izbori na polovici mandata i nisu prva opcija, ali kako sebi ne mogu dopustiti da netko prema javnosti komunicira kako je baš on Vladu natjerao da realizira ovaj ili onaj projekt, što je Bandić već učinio kod donošenja državnog proračuna tražeći besplatne udžbenike za sve školarce u Hrvatskoj.

Andrej Plenković zbog toga je partnerima na koalicijskom sastanku prošlog tjedna poručio kako će, u slučaju da netko od njih takvo što pokuša, ako se počne govoriti o ultimatumima, ucjenama i prijetnjama, HDZ “promiješati karte”.

– Iako to nije nešto što priželjkujemo, ne možemo zamisliti scenarij u kojem bi takve ucjene mogle prolaziti – kazao nam je jučer izvor blizak vrhu stranke. U HDZ-u objašnjavaju i kako je takav stav logičan i zato što HDZ ne može dopustiti da trpi političku štetu zbog “prebjega” koji su Bandićev klub s jednoga povećali na čak 12 zastupnika. U HDZ-u inzistiraju da oni s tim poslom nemaju ništa, da njihova većina broji 77 ruku i da eventualna rekonstrukcija Vlade nije bila niti može biti tema. Iako se među HDZ-ovcima jučer moglo čuti razmišljanje kako bi prijevremene izbore, budu li nužni, najbolje bilo održati u svibnju, zajedno s europskima, u vrhu stranke kažu da se o tome nije razgovaralo.

U međuvremenu na najave mogućih prijevremenih izbora reagirali su iz oporbe. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić tako je poručio da je njegova stranka spremna na takav scenarij.

Raste moć ucjene

– SDP je počeo pripreme za EU izbore, a spremni smo i za parlamentarne ako do njih dođe – kazao je Bernardić. Dodao je kako u Hrvatskoj sve više do izražaja dolaze politička trgovina i klijentelizam te da je i Sabor “sastavljen po modelu političke korupcije”. – SDP je u svakom trenutku spreman preuzeti odgovornost i izvući Hrvatsku iz ove kaljuže – poručio je Bernardić. U mogućnost prijevremenih izbora ne vjeruje Dalija Orešković, koja je komentirala kako se “Jandroković okuražio otkad je pustio bradu” i dodala kako iz Jandrokovićevih riječi razaznaje kako “raste Bandićeva moć ucjene” i to zbog neučinkovitog pravosuđa.

