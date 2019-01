Kad je bio na vlasti Mostu nije palo na pamet da blokira Srbiju

Za razliku od povjerenstva koje je bilo zaduženo samo za pasivno praćenje provedbe prijelaznih mjerila u poglavljima 23 (pravosuđe i temeljna prava) i 24 (pravda, sloboda, sigurnost) u pregovorima Srbije s EU, ova Vlada vjeruje da je važno praćenje cijelog procesa te je zauzela sveobuhvatan i proaktivan pristup prema svim otvorenim pitanja, kazala je ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić komentirajući opetovane prozivke Mosta i nekih drugih stranaka o tome da se navedeno povjerenstvo ne sastaje te da bi Hrvatska trebala blokirati pristup Srbije u EU.

Opasno i zlonamjerno

– Takva banalna tumačenja pokazuju potpuno nepoznavanje funkcioniranja institucija RH i EU predstavnika Mosta, kojima to ne služi na čast jer su sudjelovali u dvije vlade i trebali bi ipak imati elementarna znanja o procesu pristupnih pregovora za članstvo u EU– kazala je ministrica. Također, osvrnula se i na slične izjave europarlamentarke Ruže Tomašić kazavši kako se postavlja pitanje što je Tomašić radila za trajanja petogodišnjeg mandata kad “nije savladala elementarne stvari”, ali i na Antu Šprlju koji je u Oreškovićevoj Vladi, koja je 2016. oformila povjerenstvo, obnašao dužnost ministra pravosuđa.

– Činjenica je da je Most imao resornog ministra koji je u najvećoj mjeri zadužen za provedbu i praćenje poglavlja 23 i on tada nije blokirao otvaranje poglavlja, što je apsolutno mogao i imao pravo učiniti. Čudno je da se danas postavlja pitanje zašto se ne zaustavlja i blokira proces, a dok je Most bio na vlasti i imao ministra, nije im to bilo na pameti – istaknula je i dodala kako je generalno svođenje odnosa sa Srbijom na rad jednog povjerenstva vrlo opasno i zlonamjerno simplificiranje.

Ulogu Povjerenstva opisala je kao pasivno promatranje ispunjavanja prijelaznih mjerila, “tako da dva puta godišnje, kada Europska komisija razmatra napredak država članica, odlaze u Bruxelles i pitaju kakvo je stanje”, dok ova sustavno prati i nadziru ispunjavanje svih obveza Srbije iz pristupnog procesa putem redovnih koordinacijskih mehanizama i stalnu komunikaciju nadležnih tijela.

– U okviru toga, MVEP s nadležnim ministarstvima svaki put kad je potrebno procjenjuje ispunjavanje mjerila i definira stavove te ih komunicira relevantnim institucijama EU – objasnila je ministrica.

Ispunjavanje prijelaznih kriterija u poglavljima 23 i 24 – a njih je gotovo 100 – zbog nove metodologije pregovaranja se sustavno prati te je ocjena o njihovu ispunjavanju koju daju države članice, pa tako i Hrvatska, ključna za otvaranje drugih, nevezanih poglavlja, a pristupni proces traje 10-ak godina.

Nije u sukobu interesa

Marija Pejčinović Burić jučer je bila i tema Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa dužnosnika. To je povjerenstvo odbacilo prijavu Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata iz Slavonskog Broda, koja je ministricu prijavila za sukob interesa zbog njezina nekadašnjeg angažmana na funkciji savjetnice vlade Srbije. U Udruzi su smatrali da je ministrica u sukobu interesa jer je sada po funkciji na čelu Vladina povjerenstva za praćenje pregovora s EU, no Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je da se njezin angažman kao savjetnice u srbijanskoj vladi ni u jednom dijelu ne preklapa s novom funkcijom u Hrvatskoj.

Utvrđeno je kako je ministrica u Srbiji bila angažirana na projektu bržeg pristupanja te države EU, koji se svodio na tehničku pomoć u 13 resora, i to na prilagodbi zakonodavnog okvira europskoj pravnoj stečevini. Vezano uz pregovaračka poglavlja 23. i 24., Pejčinović Burić radila je na jačanju zakonodavnih kapaciteta, zaštiti podataka, projektu e-government, izmjenama zakona vezanim uz Istanbulsku konvenciju i pravima nacionalnih manjina, i to isključivo romske , utvrdilo je Povjerenstvo.