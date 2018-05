HDZ-ovac na sud tek za mjesec dana

Anđelko Bosančić, dugopoljski HDZ-ovac, i još petorica Hrvata koji su zadržani u Bleiburgu nakon komemoracije uz optužbu za isticanje ustaških simbola i pozdrava, još su u austrijskom zatvoru i čekaju suđenje.

Bosančić će pred sud navodno biti izveden tek 29. lipnja. Službenu potvrdu nismo dobili, ali u splitsko-dalmatinskom HDZ-u raspolažu tom informacijom.

Čekanje na granici

Bosančić, koji je u Bleiburgu bio u izaslanstvu Općine Dugopolje, podigao je desnu ruku u zrak, što je protumačeno fašističkim pozdravom, a Austrijanci su ove godine bili neumoljivi. Bosančić je tijekom ispitivanja priznao djelo pravdajući se da ništa loše nije mislio.

Unatoč tome, njegovu odvjetniku po službenoj dužnosti nije uspjelo da ga izvuče iz pritvora. Nadao se da će zbog lošeg zdravstvenog stanja moći suđenje čekati u hotelu, ali i to je odbijeno. HRAST-ov saborski zastupnik Hrvoje Zekanović kritizirao je ponašanje policije Republike Austrije zbog višesatnog zadržavanja hrvatskih hodočasnika na odlasku na komemoraciju u Bleiburg, ali i Ministarstvo vanjskih poslova zbog nebrige o nekoliko pritvorenih Hrvata u Klagenfurtu. Drži da je višesatno zadržavanje ljudi na granici ponižavajuće.

– Ljudi su čekali i po nekoliko sati da bi uopće ušli u Austriju. Usudio bih se reći da EU ima otvorene granice, odnosno da Schengen ne postoji onda kada prijateljima sa Zapada to odgovara, a u trenutku kada im to ne odgovara, granice će se zatvoriti. To je neprihvatljivo – tvrdi Zekanović. Sedam hrvatskih građana već je 17 dana u zatvoru u Klagenfurtu pod optužbom da su isticali simbole režima iz 2. svjetskog rata, podsjeća Zekanović.

Po kratkom postupku

– Brine li se Ministarstvo vanjskih poslova o njima i zna li uopće kakav im je status? Bez obzira na eventualno prekršajno ili kazneno djelo koje su počinili, hrvatska država mora voditi računa o svojim građanima – drži Zekanović te dodaje da mu je poznato da u ovom slučaju ne postoji komunikacija s pritvorenicima. Tvrdi da su trebali izići pred sud, no pritvor im je produljen za mjesec dana.

– Takve se stvari moraju procesuirati, ali po kratkom postupku jer je riječ o građanima druge države. Ministarstvo je u ovom slučaju zakazalo – smatra Zekanović. Osvrnuo se i na prijedlog austrijskih vlasti da se ustaški simboli izjednače s fašističkima.

– Podržavam svaku inicijativu koja će zabraniti simbole fašizma, nacizma i komunizma – ustvrdio je Zekanović.