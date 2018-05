Zekanović: Treba zabraniti simbole fašizma, nacizma i komunizma, ali u kompletu.

HRAST-ov Hrvoje Zekanović kritizirao je ponašanje policije Republike Austrije zbog višesatnog zadržavanja hrvatskih hodočasnika na odlasku na komemoraciju u Bleiburg, ali i Ministarstva vanjskih poslova zbog nebrige o nekoliko pritvorenih Hrvata u Klagenfurtu. Drži da su višesatna zadržavanja ljudi na granici ponižavajuća.

– Ljudi su čekali i po nekoliko sati da bi uopće ušli u Austriju. Usudio bih se reći da EU ima otvorene granice, odnosno, Schengen ne postoji onda kada prijateljima sa Zapada to odgovara, a u trenutku kada im to ne odgovara, granice će se zatvoriti. To je neprihvatljivo – tvrdi Zekanović. Sedam hrvatskih građana već 17 dana je u zatvoru u Klagenfurtu pod optužbom da su isticali simbole režima iz 2. Svjetskog rata, podsjeća Zekanović.

– Brine li Ministarstvo vanjskih poslova o njima i zna li uopće u kojem su statusu? Bez obzira ne eventualno prekršajno ili kazneno djelo koje su počinili, hrvatska država mora voditi računa o svojim građanima – drži Zekanović te dodaje da mu je poznato da u ovom slučaju ne postoji komunikacija s pritvorenicima. Tvrdi da su oni trebali izaći pred sud, no pritvor im je produžen za mjesec dana.

– Takve se stvari moraju procesuirati, ali po kratkom postupku jer je riječ o građanima druge države. Ministarstvo je u ovom slučaju zakazalo – smatra Zekanović.

Osvrnuo se i na prijedlog austrijskih vlasti da se ustaški simboli izjednače s fašističkima.

– Podržavam svaku inicijativu koja će zabraniti simbole fašizma, nacizma i komunizma, ali u kompletu. Ja sam protiv svih totalitarizama – ustvrdio je Zekanović.