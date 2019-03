HDZ-ovac kojeg je kći optužila za nasilje zamrznuo članstvo u stranci

Igor Krizmanić, HDZ-ov potpredsjednik Gradskog vijeća Požege, kojeg je njegova kći Petra Š. u objavi na Facebooku teško optužila za obiteljsko nasilje, zamrznuo je članstvo u stranci.

"Priča koja se pojavila u javnosti o navodnim događajima iz mog privatnog života, nije istinita i to ću dokazati pravnim putem. Iskreno podržavam svaku borbu protiv obiteljskog nasilja. Ne želim da moji privatni problemi štete ugledu Hrvatske demokratske zajednice, stranke koju volim i za koju sam se borio u svom dosadašnjem radu te do okončanja pravnog postupka zamrzavam svoje članstvo u stranci i povlačim se sa svih stranačkih dužnosti, pa tako i potpredsjednika gradskog vijeća Grada Požege", priopćio je Igor Krizmanić, prenosi N1.

Ranije je objavljeno da će Krizmanić nakon optužbi biti ekspresno izbačen iz stranke.

– Tražit ću od njega da se sam makne i podnese ostavku – rekao je jutros za Telegram dr. Željko Glavić, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Požeško-slavonske županije, koji je ujedno i predsjednik Gradskog vijeća Požege, te mu je Krizmanić najbliži suradnik u tom tijelu.

Glavić je također potvrdio da je o ovom slučaju razgovarao s vrhom stranke.

– Jasno je da se preko toga ne može prijeći tek tako – kaže Glavić.

– Krizmanić mora podnijeti ostavke na sve funkcije, maknuti se od stranke, da HDZ i Gradsko vijeće Požege ne trpe štetu, a on svoj privatni problem neka rješava izvan institucija – dodao je.

Na upit je li obaviješten da su Krizmanićeva bivša supruga i kći tražile policijsku zaštitu Glavić odgovara da je sve što čuje na tragu toga i da zna kako ga se obitelj i od ranije bojala.

Krizmanićeva 25-godišnja kći ispričala je svoja iskustva s nasiljem za 24 sata.

– Bila sam toliko mala da se ne sjećam kad nas je počeo zlostavljati. Međutim, nisam željela da moja priča ode u političkom smjeru. O njemu ne razmišljam ni kao o političaru ni kao o vijećniku. On je u mojim očima običan čovjek, otac i nasilnik – rekla je Petra.

– Jednom sam mu prešutjela da sam dobila jedinicu u školi. Dočekao me sjedeći na stolu s kuhačom u ruci. Natjeravali smo se oko stola, a kad me uhvatio, toliko me pretukao da sam morala lagati da me ugrizao pas - prisjeća se. Otac ju je, tvrdi, jednom i lupio vratima jer je željela s prijateljicom na sladoled, što joj on nije dopustio. Kaže da je, dok je još bio u braku s njezinom majkom, imao zaručnicu, a onda se oženio majčinom najboljom prijateljicom.

Krizmanić je ranije za Telegram rekao da ne zna čime je inicirana objava njegove kćeri i iz kojeg razloga je to napisala, čime je ponukana i je li je tko instruirao.

– Morate biti svjesni da sam kao otac vrlo povrijeđen. Da je točno ono što tamo piše, ja bih bio monstrum, a ja sebe monstrumom ne smatram – rekao je Krizmanić.

– Da je bilo nasilja u obitelji, postojali bi sudski zapisnici, izvještaji policije, Centra za socijalnu skrb. A rastava kao rastava, vjerujem da nijedna nije laka, ali to je period koji sam ostavio iza sebe, moja djeca su moja djeca, oni uvijek mogu računati na moju pomoć u bilo kojem trenutku njihova života ako im bude potrebna. Od rastave je prošlo petnaest godina i ja ne znam zbog čega sada ti napisi, je li to zato da se meni osobno našteti... Imam još jedno dijete iz drugog braka, djevojčicu od osam godina, vodim sportski klub, fakultetski sam obrazovan, kineziolog po struci, a iz ovoga što piše ispada da sam kao onaj čovjek koji je bacio djecu s balkona – rekao je također.

