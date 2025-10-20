Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
OPLELI PO HAJDAŠU DONČIĆU

HDZ: Nikog s ljevice pravosudna tijela ne smiju ni taknuti, a kamoli istraživati ili nedajbože optužiti

Zagreb: Prikupljanje potpisa protiv uvođenja kontroverzne EU legislative Chat Control
Foto: Marko Seper/Pixsell
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
20.10.2025.
u 16:55

"Vjerujemo da će Hajdaš ipak ostati dosljedan svojoj ključnoj agendi o zabrani propitivanja mogućih kaznenih nedjela bilo koga s lijevoga političkog spektra & odlučno krenuti spašavati i Tomaševićeve posrnule kadrove. A ne samo svoje partijske", navodi HDZ

Hrvatska demokratska zajednica oplela je po Siniši Hajdašu Dončiću, predsjedniku SDP-a. Facebook objavu HDZ-a u nastavku prenosimo u cijelosti: "Predlažemo Hajdašu da sa SDP ekipom dođe pred Dom zdravlja Zagreb Zapad kako bi pružio punu potporu ravnateljici Jeleni Rakić Matić, privedenoj pod sumnjom za više koruptivnih djela, ali i još jednoj uzdanici svog partnera Tomaševića - Kosti Kostanjeviću zvanom Hipodrom! Red je da i njih zaštiti od „političkog progona“ koji udruženo provode EPPO i USKOK. Baš kao što je nedavno u Varaždinu, gdje je istragama obuhvaćeno gotovo čitavo gradsko i županijsko vodstvo SDP-a, stao čvrsto uz svoje optužene kolege (v. donju fotografiju) - Nevena Bosilja i Barbaru Antolić Vuporu.

Sigurni smo kako bi se prosvjedu pridružili Kekinovi & S. Benčić, a možda i Kostanjević. Ako mu to, naravno, dopuste zadaci koje mu je povjerio gradonačelnik Zagreba nakon što ga je vratio na posao u gradsku ustanovu u kojoj je uhićen zbog sumnje da je pronevjerio 2 milijuna €.

Uostalom, možemosi od Hajdaša i očekuju takvu akciju. Pa neće valjda imati dvostruke kriterije - jedne prema njima, druge prema svojim SDP-ovcima. Jednostavno - nikog s ljevice pravosudna tijela ne smiju ni taknuti, a kamoli istraživati ili nedajbože optužiti! Vjerujemo da će Hajdaš ipak ostati dosljedan svojoj ključnoj agendi o zabrani propitivanja mogućih kaznenih nedjela bilo koga s lijevoga političkog spektra & odlučno krenuti spašavati i Tomaševićeve posrnule kadrove. A ne samo svoje partijske", navodi HDZ.
Ključne riječi
SDP HDZ

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
17:13 20.10.2025.

Ovaj Dončić je najgorji predsjednik Sdp-a u povijesti te komunističke partije

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još