HDZ: Nikog s ljevice pravosudna tijela ne smiju ni taknuti, a kamoli istraživati ili nedajbože optužiti

Hrvatska demokratska zajednica oplela je po Siniši Hajdašu Dončiću, predsjedniku SDP-a. Facebook objavu HDZ-a u nastavku prenosimo u cijelosti: "Predlažemo Hajdašu da sa SDP ekipom dođe pred Dom zdravlja Zagreb Zapad kako bi pružio punu potporu ravnateljici Jeleni Rakić Matić, privedenoj pod sumnjom za više koruptivnih djela, ali i još jednoj uzdanici svog partnera Tomaševića - Kosti Kostanjeviću zvanom Hipodrom! Red je da i njih zaštiti od „političkog progona“ koji udruženo provode EPPO i USKOK. Baš kao što je nedavno u Varaždinu, gdje je istragama obuhvaćeno gotovo čitavo gradsko i županijsko vodstvo SDP-a, stao čvrsto uz svoje optužene kolege (v. donju fotografiju) - Nevena Bosilja i Barbaru Antolić Vuporu.

Sigurni smo kako bi se prosvjedu pridružili Kekinovi & S. Benčić, a možda i Kostanjević. Ako mu to, naravno, dopuste zadaci koje mu je povjerio gradonačelnik Zagreba nakon što ga je vratio na posao u gradsku ustanovu u kojoj je uhićen zbog sumnje da je pronevjerio 2 milijuna €.

Uostalom, možemosi od Hajdaša i očekuju takvu akciju. Pa neće valjda imati dvostruke kriterije - jedne prema njima, druge prema svojim SDP-ovcima. Jednostavno - nikog s ljevice pravosudna tijela ne smiju ni taknuti, a kamoli istraživati ili nedajbože optužiti! Vjerujemo da će Hajdaš ipak ostati dosljedan svojoj ključnoj agendi o zabrani propitivanja mogućih kaznenih nedjela bilo koga s lijevoga političkog spektra & odlučno krenuti spašavati i Tomaševićeve posrnule kadrove. A ne samo svoje partijske", navodi HDZ.