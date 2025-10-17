Naši Portali
SUMNJIVA OBNOVA DOMA ZDRAVLJA

HDZ uzvratio SDP-u i Možemo: Hoće li sada i EPPO optužiti za 'politički progon'

VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 16:02

Očito žele da njihova partija ili platforma, svejedno, mimo vladavine prava određuje tko će biti zatvoren i unaprijed osuđen, a tko to ne smije nikada biti, stoji u objavi HDZ-a

HDZ je na svojoj Facebook stranici komentirao istragu EPPO-a vezano za uhićenje ravnateljice Doma zdravlja Zagreb – zapad zbog sumnji na nepravilnosti u obnovi objekta zagrebačkog doma zdravlja. "EPPO je zbog sumnje na namještanje natječaja, pogodovanje bliskoj firmi, prevaru s sredstvima i zloporabu položaja pri obnovi objekta oštećenog u potresu dao uhititi Tomaševićeve i Hajdaševe uzdanice - ravnateljicu Doma zdravlja Zagreb Zapad Jelenu Rakić Matić i njezinu zamjenicu Željku Župičić.

Hoće li možemosi i SDP-ovci sada i EPPO optužiti za „politički progon“, kao što inače optužuju pravosudna tijela kada god su u pitanju njihovi kadrovi? Npr. u Varaždinu, gdje je istragama o kriminalnim djelima obuhvaćeno gotovo čitavo #SDP gradsko i županijsko vodstvo?

Hoće li tražiti „tajming“ i „sumnjivu pozadinu“ kao kada je USKOK dao uhititi „Tomaševićevog dečka“ Kostu Kostanjevića zbog sumnje na pronevjeru 2 milijuna € na Hipodromu? Ili kada pravna država propituje kako je Ivana Kekin s mužem kupila po povlaštenoj cijeni zemljište za svoju vilu s grijanim bazenom u Istri? Hoće li tvrditi da “kraci koruptivne hobotnice vode do same glave”? Da su za ovoliki kriminal Tomašević, Benčić i Hajdaš “morali znati”? Da je zasigurno počinjen uz njihovo “pokroviteljstvo”? Hoće li gđi Lauri Kövesi lijepiti etikete „HDZ-ove cure“? I to bi uskoro mogli činiti - kada se i ako nastavi raspetljavati kriminalno klupko ove posrnule #ZG gradske vlasti.

Jer ne poštuju neovisne institucije. Očito žele da njihova partija ili platforma, svejedno, mimo vladavine prava određuje tko će biti zatvoren i unaprijed osuđen, a tko to ne smije nikada biti.

Možemose jednostavno nitko ne smije ni taknuti, a kamoli kazneno goniti. Jer oni su - “nedodirljivi”!", stoji u objavi HDZ-a.
OB
obican
16:27 17.10.2025.

Otvoreno i vl produzena ruka kradezeta

