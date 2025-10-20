Naši Portali
HDZ-OVCI SE ŽALE NA PRESING

Plus, ili minus za nedolazak, replike, rasprave... Siniša Hajdaš Dončić sve bilježi u tekicu, u SDP-u zavladao vojnički režim

Zagreb: SDP o alarmantnoj situaciji u hrvatskoj poljoprivredi i stočarstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
Autor
Petra Maretić Žonja
20.10.2025.
u 14:55

Statistika koja se prati u Klubu SDP-a Hajdaš Dončiću poslužit će kod slaganja novih lista za parlament za eliminaciju onih koji nisu radili svoj posao kako se od njih očekivalo

Saborski zastupnici SDP-a od početka jesenskog zasjedanja rade po novom, gotovo pa "vojničkom režimu" na kojemu je inzistirao njihov šef Siniša Hajdaš Dončić. Kako čujemo od više članova Kluba zastupnika SDP-a u parlamentu, Hajdaš Dončić je uveo nultu stopu tolerancije na izostajanje sa sjednica bez valjanog opravdanja pa tajnica u Klubu zadnjih tjedana doslovno za svaki dolazak zastupnicima upisuje plus, odnosno minus, ako nisu opravdali nedolazak. U svakom trenutku prati se i koliko je točno zastupnika SDP-a prisutno u sabornici. Za vrijeme važnijih rasprava traži se da su prisutni svi ili gotovo svi, a u niti jednom trenutku ne bi, prema novim pravilima, smjelo u sabornici biti manje od 15-ak zastupnika SDP-a.

Bilježe se i replike, ali još više pojedinačne rasprave, tko ih je koliko imao, a pri čemu se inzistira da se zastupnici za rasprave i dobro pripreme. Zbog toga je pojačan i rad četiri koordinacije unutar Kluba- za gospodarstvo, društvena koordinacija i koordinacija za unutarnju te vanjsku politiku koje, nakon što rasprave sve nove zakonske prijedloge, pišu sažetak i šalju ga svim zastupnicima kako bi jednostavnije komunicirali stajališta stranke. U sklopu nove evidencije koja je dogovorena početkom rujna na team buildingu stranke u Tuheljskim toplicama prati se i tko je od zastupnika radio na koliko zakonskih prijedloga, koliko je tko održano konferencija za medije, predložio inicijativa...

Negodovanja je, očekivano, na novi "dril" bilo. Posebno na "dekret" da treba biti redovit u Saboru i da se izostajanje bez valjanog razloga sa sjednice neće više tolerirati. Ali Hajdaš Dončić sve je, kažu nam izvori iz Kluba, primirio riječima: "Ništa se ne mora, ali ja sve pišem u svoju crnu tekicu koju ću izvući pred iduće izbore". Drugim riječima, statistika koja se prati u Klubu SDP-a Hajdaš Dončiću poslužit će kod slaganja novih lista za parlament za eliminaciju onih koji nisu radili svoj posao kako se od njih očekivalo, odnosno za nagradu onih koji jesu. Na jednoj od zadnjih sjednica Predsjedništva odjeknula je i Hajdaš Dončićeva izjava da u politici nema prijatelja, a koju su mnogi shvatili na način da to što je s nekima u vodstvu bolji ne znači da će biti privilegirani i da za njih nova pravila ne vrijede.

- Meni je to normalno. Ako si saborski zastupnik očekuje se od tebe da radiš zbog onih koji su te na tu poziciju i izabrali. Normalno je da dolaziš na sjednice, da imaš inicijativu, da raspravljaš, predlažeš inicijative i zakone - kaže nam jedna zastupnica SDP-a te dodaje kako je puno više nego njoj, novi režim u Klubu SDP-a "pao" HDZ-ovim zastupnicima obzirom da im se, kaže, non-stop žale da im "udaraju tempo i presing".

FOTO Prepoznajete li ovu zgradu? Jedna je od najpiznatijih u Hrvatskoj, trenutačno ne liči na sebe
Zagreb: SDP o alarmantnoj situaciji u hrvatskoj poljoprivredi i stočarstvu
1/26
saborski zastupnici Sabor Siniša Hajdaš Dončić HDZ SDP

BA
barbalovre
15:05 20.10.2025.

Tetka uvodi vojnički režim u partijsku komunu.

Avatar miro.f.miric
miro.f.miric
15:18 20.10.2025.

ahahahahaha koji clown

UM
Umjetniinteligent
15:12 20.10.2025.

Izabrati dončića na čelo sdp-a ije zapravo pokazatelj rasula same stranke.

