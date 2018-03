Skeptici u HDZ-u: Izjava je bezvrijedna, neće promijeniti naše mišljenje

Unutarstranački referendum o Istanbulskoj konvenciji u HDZ-u se neće dogoditi. Jasno je to jučer poručio predsjednik stranke i Vlade Andrej Plenković iz Stona.

– Nema nikakve potrebe za bilo kakvim unutarstranačkim referendumom. Ne postoji nikakav dokument HDZ-a u bilo kojoj fazi otkad postoji ova konvencija koji bi rekao da je HDZ protiv. To je temeljno – rekao je Plenković.

Protiv i Ćelić i I. Maletić

Šef HDZ-a pritom je propustio reći da ne postoji ni stranački dokument koji podržava ratifikaciju Istanbulske konvencije, s obzirom na to da se na stranačkim tijelima koja su o tome raspravljala nije i glasovalo. No svojom je izjavom definitivno otklonio zahtjeve utemeljitelja HDZ-a iz Zadarske županije koje je po povratku iz Argentine podržao i politički tajnik stranke Davor Ivo Stier. Odbijanje unutarstranačkog referenduma zanimljivo je i zbog činjenice da su takvi referendumi predviđeni nacrtom novog stranačkog statuta koji je sastavila radna skupina pod vodstvom Plenkovićeva pouzdanika Karla Resslera. Mogućnost stranačkog referenduma Plenković je zagovarao i znatno ranije – to je bio dio njegova programa u kandidaturi za predsjednika HDZ-a, no taj dio svojeg programa očito nije spreman provesti u djelo kada je riječ o Istanbulskoj konvenciji i očito je da je svjestan kako je riječ o svjetonazorskom pitanju koje je u HDZ-u izazvalo podjele dosad neviđenih razmjera. Zbog toga su se ljudi iz vrha stranke ovih dana rastrčali po Hrvatskoj tumačeći članstvu da u Konvenciji nema rodne ideologije, a koliko će ta kampanja biti uspješna, vidjet će se idućih tjedana.

No, sve većoj skupini HDZ-ovaca koji su se već javno usprotivili ratifikaciji Istanbulske konvencije jučer se pridružio i saborski zastupnik Ivan Ćelić, koji je, pozivajući se na “Doktrinalnu notu o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu” koju je Crkva uputila biskupima i katolicima političarima, zatražio da se HDZ-ovcima dopusti da o Konvenciji glasuju po vlastitoj savjesti, a ne u skladu sa stranačkom stegom. I europarlamentarka Ivana Maletić koja je u Bruxellesu bila suzdržana u vezi s Istanbulskom konvencijom, jučer je poslala priopćenje da “konvencija nije bila dio HDZ-ova izbornog programa niti je stranka to obećala u izbornoj kampanji. “ Jučer se oglasila i mladež HDZ-a iz zagrebačkog kvarta Gornja Dubrava, koja je uz dva suzdržana glasa zaključio da je “nedopustivo da se HDZ odriče svojih temeljnih kršćanskih vrijednosti i ratificira Istanbulsku konvenciju”. Za vodstvo te organizacije neki u HDZ-u govore kako je blisko zamjeniku predsjednika stranke Milijanu Brkiću.

Umirivanje članstva

Za umirenje članstva i Plenković je naumio Saboru predložiti da u zakonu o ratifikaciji Konvencije konstatira da je ona u skladu s hrvatskim Ustavom i da ne sadrži rodnu ideologiju, no skeptici u HDZ-u s kojima smo jučer razgovarali kažu da je ta izjava bezvrijedna i da neće promijeniti njihovo mišljenje. I dalje inzistiraju na tome da Konvencija promovira rodnu ideologiju, a Plenkoviću zamjeraju što se, umjesto argumentirane rasprave, odlučio na prozivanje protivnika Konvencije kao neznalica.

Da tekst interpretativne izjave koji je osmislio Plenkovićev tim nema nikakvog sadržaja, misle i u oporbenim strankama koje podupiru ratifikaciju, no oprezni su i ne govore kako će se postaviti dok ne vide službenu verziju zakona o ratifikaciji.

– Pri donošenju svakog propisa Vlada i Sabor dužni su voditi računa da je on u skladu s Ustavom i u tom kontekstu u svaki bismo zakon mogli unijeti takvu formulaciju. Što se tiče rodne ideologije, nje u dokumentu nema. U oba slučaja ta je izjava nešto što je potpuno nepotrebno i Plenkoviću služi samo da bi pokušao otupiti pobunu u redovima vlastite stranke – komentirao nam je SDP-ov Peđa Grbin.

