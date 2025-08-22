HBO nagrada dodijeljena Cinelink Work in Progress projektu 'Tko smo mi' na 31. Sarajevo film festivalu

Na 31. Sarajevo Film Festivalu dodijeljena je nova HBO nagrada CineLink Work in Progress projektu pod nazivom „Tko smo mi” (Who Are We), redatelja Miroslava Terzića i producentice Snežane van Houwelingen. Radnja filma se odvija u Beogradu, gdje nakon samoubojstva učenika, školski izlet otkriva jeziv put do tragedije. Kako se putovanje odvija, nasilnici su isti, žrtve su nove, a sjena mrtvog učenika nadvija se nad svima njima.

CineLink Work in Progress predstavlja najzanimljivije nove filmove iz jugoistočne Europe i MENA regije. Ovogodišnjia selekcija obuhvaća 11 novih dugometražnih filmova – osam igranih i tri dokumentarna – koji su trenutačno u fazi produkcije ili postprodukcije. Projekti su predstavljeni vodećim međunarodnim profesionalcima iz industrije s ciljem podrške dovršetku filmova i povećanja njihove distribucijske mogućnosti. Pobjednički projekt dobiva financijsku podršku od 30.000 € za završetak produkcije, uz licencu za prikazivanje na HBO kanalu i streaming na HBO Max platformi u 15 zemalja Srednje i Jugoistočne Europe, čime će dosegnuti široku međunarodnu publiku i biti pozicioniran među najzanimljivijim pričama današnjice.

„Ponosni smo što produbljujemo suradnju sa Sarajevo Film Festivalom, slaveći kreativnost, talent i dinamičnu filmsku zajednicu regije. Ove godine posebno nam je zadovoljstvo predstaviti novu HBO nagradu, potvrđujući našu predanost podršci pripovjedačima i jačanju industrije. Odavanjem počasti tim glasovima, inspiriramo publiku, ali i njegujemo sljedeću generaciju filmskih autora. Privilegirani smo što smo dio ovog putovanja.”, izjavila je Jana Malirova, potpredsjednica odjela za akviziciju i poslovna pitanja programskog odjela HBO Europe.

Dodatno, HBO Original dokumentarni film „Tata”, redatelja Radua Ciorniciuca i Line Vdovii, imao je lokalnu premijeru na ovogodišnjem festivalu. Selektorica Natjecateljskog programa - dokumentarni film, Rada Šešić, uvrstila je 20 filmova u natjecateljski program, među kojima je i film „Tata”. Film „Tata”, sniman diljem Italije, Moldavije i Rumunjske, iskren je portret obitelji osuđene na nemilosrdnu borbu protiv toksične muškosti, a bit će dostupan ove jeseni na HBO Max streaming platformi. Dugogodišnje partnerstvo sa Sarajevo Film Festivalom također uključuje suradnju s Docu Rough Cut Boutique, vodećim regionalnim programom za podršku dokumentaraca u fazi postprodukcije iz jugoistočne Europe i Kavkaza. Poznat po selektivnom boutique formatu s najviše pet projekata, program nudi prilagođene coaching sesije, editing, grupne radionice i individualne sastanke s renomiranim dokumentaristima, uz aktivno sudjelovanje HBO producenata. Kao dio ove inicijative, dodjeljuje se HBO nagrada za podršku odabranom projektu.

HBO nagrada iz ovogodišnjeg programa Docu Rough Cut Boutique dodijeljena je hrvatskom dokumentarnom filmu „Cordon” redatelja Antona Mezulića i producenta Olivera Sertića. Film kroz senzibilitet, autentičnost i intimnu perspektivu prikazuje unutarnju borbu protagonista. Tereza Bona Keilova, producentica dokumentaraca HBO Europe, izjavila je: „Donijeti životnu odluku nikad nije lako. Još je teže kad tek ulaziš u svijet odraslih. Nalaziš se na rubu između dva svijeta, između onoga što je bilo i onoga što tek dolazi. Protagonist filma suočava se s još većim izazovom. On ne zamišlja podijeljen svijet – on živi u takvom. Zahvaljujući intimnom pristupu filmaša, možemo proživjeti ovu realnost s njim. Osjećamo njegovu nesigurnost, hrabrost i unutarnju borbu. Počinjemo shvaćati koliko je teško pomiriti se sa stvarnošću koja te prisiljava birati između odanosti i slobode. Dodjeljujemo HBO nagradu filmu „Cordon” za senzibilitet, autentičnost i bliskost s kojom nam omogućuje da osjetimo protagonistu.”

